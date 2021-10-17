Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Faсebook

Газета.Ru
1 час назад

Приставы начали процесс принудительного взыскания с Faсebook штрафов за отказ удалить запрещенную информацию, сообщается в электронном банке исполнительный производств ФССП РФ.

Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Faсebook
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным из этого банка, служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств против Facebook. Общая сумма штрафов составила 26 млн рублей. Все они были открыты в результате решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.

Facebook обязали добровольно выплатить штрафы в срок до 60 дней. Пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук ранее сообщала, что если соцсеть не исполнит решение суда, то материалы дела будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

К Facebook впервые применят оборотные штрафы в России

Ранее Роскомнадзор из-за отказа Facebook удалять запрещенный в России контент составил протокол, по которому компании грозит оборотный штраф до 1/10 от годовой выручки. В протоколе для доказательства вины компании содержатся ссылки на девять материалов, по которым ведомство с 2019 года направило более 110 уведомлений (60 уведомлений по четырем материалам в Facebook и 53 уведомления по пяти материалам в Instagram).

Компании,Роскомнадзор,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители