Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Faсebook

Приставы начали процесс принудительного взыскания с Faсebook штрафов за отказ удалить запрещенную информацию, сообщается в электронном банке исполнительный производств ФССП РФ.

По данным из этого банка, служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств против Facebook. Общая сумма штрафов составила 26 млн рублей. Все они были открыты в результате решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.

Facebook обязали добровольно выплатить штрафы в срок до 60 дней. Пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук ранее сообщала, что если соцсеть не исполнит решение суда, то материалы дела будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.