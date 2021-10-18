Цены на газ в Европе взлетели после решения «Газпрома»

Отказ «Газпрома» выкупать дополнительные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) на ноябрь привел к резкому взлету цен на газ в Европе, хотя еще в начале торгов в понедельник, 18 октября, они опустились ниже тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сразу после того, как аукцион на увеличение поставок был признан не состоявшимся, цены поднялись выше 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, то есть более чем на 30 процентов. По состоянию на 15:33 мск, цена скорректировалась до 1,212 тысячи долларов.

Таким образом стало понятно, что «Газпром» продолжит прокачивать через Украину не более 109 миллионов кубометров в сутки, притом что в ноябре реальный уровень поставок был 85-89 миллионов кубометров. Не оправдались надежды и на рост прокачки через газопровод «Ямал-Европа», где выкуплена лишь треть мощностей — 31 миллион кубометров.