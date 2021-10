Red Apple 2021: вдохновение, мотивация, польза

ИИ и технологии будущего

Вечный двигатель: генерируем идеи

Креатив VS креатив

- Дмитрий Перышков, совладелец и креативный директор DDVB, член Совета АБКР, член Союза дизайнеров, Art Directors Club of Russia, Art Directors Club NY, «Ничего личного. Просто брендинг. Как рождаются бренды, которым доверяют миллионы людей»;

Рекламные трудности и перспективы

- Григорий Бахин, Head of digital IVI. Тема: 5 глупых вопросов про спецпроекты;

Образование: теория и практика

Каков реальный разрыв между квалификацией выпускников и актуальными запросами коммуникационного рынка и как его сократить? Как сделать взаимодействие бизнеса и образования эффективным и взаимовыгодным? И как молодым специалистам становиться smart & the new 1+tan2C?

Также в рамках фестиваля гости смогут стать зрителями арт-выставки. Рабочая группа по борьбе с фейк-ньюз The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia (Ассоциация развития интерактивной рекламы) выступила в роли одного из организаторов мероприятия и подготовила специальный проект art&datashow «Hall of Fake». «Hall of Fake» — это художественная интерпретация новой медиареальности с ее трендами (фейк-ньюз, культура отмены, цифровая этика, информационный пузырь) в формате онлайн-выставки художников из разных стран. Цель данного проекта — повышение цифровой культуры общества и осведомлённости о роли фактчекинга в нынешнюю эпоху.