Red Apple 2021: вдохновение, мотивация, польза

Середина осени начинается с фестивальной программы 31-го Московского международного фестиваля рекламы Red Apple! До одного из самых креативных событий индустрии остается менее двух недель и команда проекта готова поделиться образовательной программой этого сезона.

Фото: Red Apple 2021 Red Apple 2021

Дневная часть Red Apple сформирована по особым критериям, которые делают ее вдохновляющей на нетривиальные идеи, мотивирующей на создание чего-то нового и несущей пользу каждому гостю фестиваля. Выступления спикеров распределены по трем залам, в которых параллельно будут идти сессии по темам, представленным ниже.

Видео дня

ИИ и технологии будущего

«Высший разум справа от вас»

Череда выступлений в главном зале начинается с public talk о будущем, которое уже наступило. Нейросети, высший разум, искусственный интеллект — как далеко мы продвинулись? Как давно ведется работа в этом направлении и каковы результаты тогда и сейчас? Приглашенные эксперты расскажут о пользе и применении технологий будущего в жизни сегодня.

Модератор: Евгений Гуцал, генеральный продюсер Divico

Спикеры:

- Артём Выборнов, руководитель направления машинного обучения и анализа данных AdTech Rambler&Co;

- Владимир Новоселов, Chief Information Officer, Realweb;

Димитрис Ваяс, CEO PHD;

- Юлия Зарипова, директор управления маркетинга и коммуникаций Московского банка Сбер.

Как технологии делают нашу жизнь удобной

Технологии внедрились в нашу жизнь и внесли метаморфозы во все сферы бизнеса. Индустрия рекламы не осталась в стороне. Digital сейчас и Digital 5 лет назад — это разные истории. Есть ли предел в digital-креативе? Что сейчас новая нормальность, а что уже устарело? Без каких digital-удобств сложно представить современную жизнь?

Модератор: Сергей Ефимов, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group

Спикеры:

- Алена Дебольская, руководитель группы Voice Tech & education направления инновационных технологий VK;

- Дмитрий Прусов, директор департамента монетизации данных Х5 Group;

- Таисия Щукина, руководитель сейлз-маркетинга, Яндекс.Бизнес.

Вечный двигатель: генерируем идеи

Креатив VS креатив

Что такое креатив в 2021 году? 10 лет назад придумать уникальную креативную идею было проще. Сейчас, чтобы удивить идеей, нужно приложить больше усилий. Как в 2021 году рождаются идеи? Берется ли за основу прошлый опыт или креатив — вещь ситуативная и создается на основе происходящих событий?

Модератор: Артем Гладченко, креативный директор телеканала «Пятница»

Спикеры:

- Александр Загорский, креативный директор BBDO Branding;

- Денис Елисеев, сооснователь и креативный директор Friends Moscow;

- Роман Фирайнер, креативный директор Instinct.

Пересечение двух сплошных

Все самое классное рождается на пересечении. Пересекаются интересы, мнения, цели, ценности, люди в пространстве, в офлайне и в онлайне, в комнате и на табуретке. Участники лекции расскажут, как создавались фирменные стили для Red Apple, Typomania, Креачеллы в Depot, EPDA.

Спикеры:

- Анастасия Циркина, арт-директор Depot;

- Евгения Струк, креативный директор Depot;

- Раушан Султанов, креативный директор Depot.

Откуда берутся идеи?

Как придумать идею? Где брать вдохновение? Что делать, если ничего не идет в голову, а дедлайн завтра? О трех основных подходах к креативу.

Спикеры:

- Андрей Стифеев, креатор, преподаватель и куратор блока «Креатив» школы инноваций «ИКРА», основатель креативного бюро «Штурмовая»;

- Павел Борейко, сооснователь и креативный директор агентства RGBY, куратор программы БВШД «Моушн-дизайн»;

- Юлиан Суетин, креативный директор CONTRAPUNTO, преподаватель копирайтинга, арт-дирекшн в WORDSHOP.

Nude.jpg — откровенные планы на будущее брендинга от тех, кому скучно в настоящем

- Деньги и успех. Где этому учат?

- Ничего личного. Просто брендинг. Как рождаются бренды, которым доверяют миллионы людей?

- Как я стал клиентом и офигел!

Модератор:

- Алексей Андреев, управляющий партнер брендингового агентства Depot, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), академик Российской академии рекламы, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы, почетный член Art Directors Club Russia (ADCR), «Деньги и успех. Где этому учат?»

Спикеры:

- Дмитрий Перышков, совладелец и креативный директор DDVB, член Совета АБКР, член Союза дизайнеров, Art Directors Club of Russia, Art Directors Club NY, «Ничего личного. Просто брендинг. Как рождаются бренды, которым доверяют миллионы людей»;

- Олег Бериев, основатель и управляющий партнёр Mildberry, вице-президент АБКР, «Как я стал клиентом и офигел».

Современная музыка: бизнес или творчество или можно ли создать музыкальный шедевр в эпоху «кальянного рэпа»?

Что важнее в 2020-х: попасть в плейлист радиостанции, стриминга или тренды TikTok? Спикеры обсудят роль стриминга в эволюции музыкального бизнеса и изменении модели потребления контента. Нужна ли артисту/музыкальной индустрии поддержка традиционных медиа в цифровую эру? Открыть свой рекорд лейбл — это модно или перспективно? Нужны ли молодому артисту для успеха: медиа, рекорд лейблы, продюсеры или достаточно ноутбука, наушников и аккаунта в социальных сетях?

Модератор: Денис Сериков, генеральный продюсер Газпром Радио (NRJ, LikeFM)

Спикеры:

- Александр Блинов, генеральный директор Warner Music Russia;

- Артём Умрихин, исполнитель, продюсер и композитор, создатель группы Artik&Asti;

- Сидорков Константин, директор по развитию музыкальных сервисов VK;

- Ярослав Андреев, инвестор, основатель и руководитель: Wild Jam, Dream Team Tik Tok House.

Рекламные трудности и перспективы

Спецпроекты и нативная реклама: как это работает и как с этим работать

Кажется, на рынке уже не осталось брендов, которые не знают, что спецпроекты в digital — это кайф. Чтобы составить максимально полную картину, в этой секции мы собрали как представителей изданий, так и представителей брендов. Спикеры с обоих берегов поделятся опытом, как делать крутые спецпроекты и выжимать из них максимальную эффективность.

Модератор: Маша Пчёлкина, директор по развитию Лайфхакера

Спикеры:

- Алексей Пономарь, CEO «Лайфхакер». Тема: Все умрут, а нативная реклама останется;

- Анна Смирнова, PR-Lead «СберСпасибо». Тема: Спецпроекты в СберСпасибо как один из инструментов PR-продвижения;

- Григорий Бахин, Head of digital IVI. Тема: 5 глупых вопросов про спецпроекты;

- Родион Скрябин, CEO КБ «Палиндром». Тема: Как придумать идею для спецпроекта, чтобы все сказали ВАУ.

Как бренду играть на территории гейминга и киберспорта

Еще недавно индустрию гейминга и киберспорта поддерживали только производители девайсов. Однако совсем не обязательно производить исключительно нишевые продукты, чтобы быть интересным аудитории. Как бренды осваивают эту территорию и какие используют рекламные форматы? Зачем компании покупают киберспортсменов и всегда ли знают, что с ними делать? Как сделать запоминающуюся интеграцию со стримером и говорить со зрителями на одном языке?

Модератор: Павел Гусев, основатель Metacorp (Goose Gaming, Streamers Alliance, Outplay)

Спикеры:

- Дмитрий Завиша, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо»;

- Екатерина Зинченко, руководитель отдела продуктового маркетинга, LG Electronics;

- Ольга Андрушевич, маркетинг менеджер категории солёных снеков Kellogg's;

- Сергей Гламазда, генеральный менеджер Virtus.pro.

Чего ждать от интеграции в шоу «Что было дальше?». Обсуждают Medium Quality, BBDO Moscow и LADA

Модератор: Владлена Обухова, управляющий директор BBDO Moscow

Спикеры:

- Анна Курочкина, начальник управления рекламной и коммуникационной стратегии LADA;

- Максим Морозов, креативный продюсер Medium Quality Production, автор и шоураннер шоу «Что Было Дальше?».

Неусмешимые: как делать хорошую рекламу, если мало секунд? Ломают голову режиссер Эдуард Оганесян и BBDO MOSCOW

Спикеры:

- Эдуард Оганесян, режиссер, художник-постановщик, режиссер сериала «Чики»;

- Владлена Обухова, управляющий директор BBDO Moscow.

Образование: теория и практика

Клуб 2030 АКАР. Образование: ожидания, реальность, перспективы Дискуссия представителей бизнеса, образования и рекрутинга.

Каков реальный разрыв между квалификацией выпускников и актуальными запросами коммуникационного рынка и как его сократить? Как сделать взаимодействие бизнеса и образования эффективным и взаимовыгодным? И как молодым специалистам становиться smart & the new 1+tan2C?

Сомодераторы:

- Димитрис Ваяс, CEO PHD, сопредседатель комитета 2030 АКАР;

- Дмитрий Тарновский, управляющий партнер Mindshare, сопредседатель комитета 2030 АКАР.

Спикеры:

- Анастасия Алехина, директор по работе с персоналом BBDO Group;

- Екатерина Ламинина, коуч, CEO Big Fish Recruitment;

- Максим Пономарев, со-основатель Mads, сооснователь Friends Moscow;

- Нина Трубникова, декан факультета рекламы РУДН;

- Сергей Доведов, региональный директор (Россия и СНГ) Httpool Russia.

Как сделать презентацию, чтобы клиент сказал WOW

- Что такое хорошо, что такое плохо? Разбор ключевых ошибок в формате до/после.

- Тренды в дизайне презентаций. Примеры из реальных презентаций больших компаний.

- Сессия вопрос/ответ с розыгрышем курса по созданию презентаций от Бонни и Слайд.

Спикеры:

- Николай Пере, сооснователь Bonnie&Slide, CEO wonderslide.com;

- Светлана Фирсова, сооснователь Bonnie&Slide, дизайн директор wonderslide.com.

Также в рамках фестиваля гости смогут стать зрителями арт-выставки. Рабочая группа по борьбе с фейк-ньюз The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia (Ассоциация развития интерактивной рекламы) выступила в роли одного из организаторов мероприятия и подготовила специальный проект art&datashow «Hall of Fake». «Hall of Fake» — это художественная интерпретация новой медиареальности с ее трендами (фейк-ньюз, культура отмены, цифровая этика, информационный пузырь) в формате онлайн-выставки художников из разных стран. Цель данного проекта — повышение цифровой культуры общества и осведомлённости о роли фактчекинга в нынешнюю эпоху.

Чтобы выяснить, как люди относятся к происходящей ситуации, рабочая группа по борьбе с фальсифицированной информацией IAB Russia провела исследование общественного мнения и профессиональных игроков рынка интерактивной рекламы на предмет восприятия фейк-ньюз.