Red Apple 2021: вдохновение, мотивация, польза

Середина осени начинается с фестивальной программы 31-го Московского международного фестиваля рекламы Red Apple! До одного из самых креативных событий индустрии остается менее двух недель и команда проекта готова поделиться образовательной программой этого сезона.
Дневная часть Red Apple сформирована по особым критериям, которые делают ее вдохновляющей на нетривиальные идеи, мотивирующей на создание чего-то нового и несущей пользу каждому гостю фестиваля. Выступления спикеров распределены по трем залам, в которых параллельно будут идти сессии по темам, представленным ниже.
«Высший разум справа от вас»
Череда выступлений в главном зале начинается с public talk о будущем, которое уже наступило. Нейросети, высший разум, искусственный интеллект — как далеко мы продвинулись? Как давно ведется работа в этом направлении и каковы результаты тогда и сейчас? Приглашенные эксперты расскажут о пользе и применении технологий будущего в жизни сегодня.
Модератор: Евгений Гуцал, генеральный продюсер Divico
Спикеры:
- Артём Выборнов, руководитель направления машинного обучения и анализа данных AdTech Rambler&Co;
- Владимир Новоселов, Chief Information Officer, Realweb;
Димитрис Ваяс, CEO PHD;
- Юлия Зарипова, директор управления маркетинга и коммуникаций Московского банка Сбер.
Как технологии делают нашу жизнь удобной
Технологии внедрились в нашу жизнь и внесли метаморфозы во все сферы бизнеса. Индустрия рекламы не осталась в стороне. Digital сейчас и Digital 5 лет назад — это разные истории. Есть ли предел в digital-креативе? Что сейчас новая нормальность, а что уже устарело? Без каких digital-удобств сложно представить современную жизнь?
Модератор: Сергей Ефимов, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group
Спикеры:
- Алена Дебольская, руководитель группы Voice Tech & education направления инновационных технологий VK;
- Дмитрий Прусов, директор департамента монетизации данных Х5 Group;
- Таисия Щукина, руководитель сейлз-маркетинга, Яндекс.Бизнес.
Креатив VS креатив
Что такое креатив в 2021 году? 10 лет назад придумать уникальную креативную идею было проще. Сейчас, чтобы удивить идеей, нужно приложить больше усилий. Как в 2021 году рождаются идеи? Берется ли за основу прошлый опыт или креатив — вещь ситуативная и создается на основе происходящих событий?
Модератор: Артем Гладченко, креативный директор телеканала «Пятница»
Спикеры:
- Александр Загорский, креативный директор BBDO Branding;
- Денис Елисеев, сооснователь и креативный директор Friends Moscow;
- Роман Фирайнер, креативный директор Instinct.
Пересечение двух сплошных
Все самое классное рождается на пересечении. Пересекаются интересы, мнения, цели, ценности, люди в пространстве, в офлайне и в онлайне, в комнате и на табуретке. Участники лекции расскажут, как создавались фирменные стили для Red Apple, Typomania, Креачеллы в Depot, EPDA.
Спикеры:
- Анастасия Циркина, арт-директор Depot;
- Евгения Струк, креативный директор Depot;
- Раушан Султанов, креативный директор Depot.
Откуда берутся идеи?
Как придумать идею? Где брать вдохновение? Что делать, если ничего не идет в голову, а дедлайн завтра? О трех основных подходах к креативу.
Спикеры:
- Андрей Стифеев, креатор, преподаватель и куратор блока «Креатив» школы инноваций «ИКРА», основатель креативного бюро «Штурмовая»;
- Павел Борейко, сооснователь и креативный директор агентства RGBY, куратор программы БВШД «Моушн-дизайн»;
- Юлиан Суетин, креативный директор CONTRAPUNTO, преподаватель копирайтинга, арт-дирекшн в WORDSHOP.
Nude.jpg — откровенные планы на будущее брендинга от тех, кому скучно в настоящем
- Деньги и успех. Где этому учат?
- Ничего личного. Просто брендинг. Как рождаются бренды, которым доверяют миллионы людей?
- Как я стал клиентом и офигел!
Модератор:
- Алексей Андреев, управляющий партнер брендингового агентства Depot, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), академик Российской академии рекламы, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы, почетный член Art Directors Club Russia (ADCR), «Деньги и успех. Где этому учат?»
Спикеры:
- Дмитрий Перышков, совладелец и креативный директор DDVB, член Совета АБКР, член Союза дизайнеров, Art Directors Club of Russia, Art Directors Club NY, «Ничего личного. Просто брендинг. Как рождаются бренды, которым доверяют миллионы людей»;
- Олег Бериев, основатель и управляющий партнёр Mildberry, вице-президент АБКР, «Как я стал клиентом и офигел».
Современная музыка: бизнес или творчество или можно ли создать музыкальный шедевр в эпоху «кальянного рэпа»?
Что важнее в 2020-х: попасть в плейлист радиостанции, стриминга или тренды TikTok? Спикеры обсудят роль стриминга в эволюции музыкального бизнеса и изменении модели потребления контента. Нужна ли артисту/музыкальной индустрии поддержка традиционных медиа в цифровую эру? Открыть свой рекорд лейбл — это модно или перспективно? Нужны ли молодому артисту для успеха: медиа, рекорд лейблы, продюсеры или достаточно ноутбука, наушников и аккаунта в социальных сетях?
Модератор: Денис Сериков, генеральный продюсер Газпром Радио (NRJ, LikeFM)
Спикеры:
- Александр Блинов, генеральный директор Warner Music Russia;
- Артём Умрихин, исполнитель, продюсер и композитор, создатель группы Artik&Asti;
- Сидорков Константин, директор по развитию музыкальных сервисов VK;
- Ярослав Андреев, инвестор, основатель и руководитель: Wild Jam, Dream Team Tik Tok House.
Спецпроекты и нативная реклама: как это работает и как с этим работать
Кажется, на рынке уже не осталось брендов, которые не знают, что спецпроекты в digital — это кайф. Чтобы составить максимально полную картину, в этой секции мы собрали как представителей изданий, так и представителей брендов. Спикеры с обоих берегов поделятся опытом, как делать крутые спецпроекты и выжимать из них максимальную эффективность.
Модератор: Маша Пчёлкина, директор по развитию Лайфхакера
Спикеры:
- Алексей Пономарь, CEO «Лайфхакер». Тема: Все умрут, а нативная реклама останется;
- Анна Смирнова, PR-Lead «СберСпасибо». Тема: Спецпроекты в СберСпасибо как один из инструментов PR-продвижения;
- Григорий Бахин, Head of digital IVI. Тема: 5 глупых вопросов про спецпроекты;
- Родион Скрябин, CEO КБ «Палиндром». Тема: Как придумать идею для спецпроекта, чтобы все сказали ВАУ.
Как бренду играть на территории гейминга и киберспорта
Еще недавно индустрию гейминга и киберспорта поддерживали только производители девайсов. Однако совсем не обязательно производить исключительно нишевые продукты, чтобы быть интересным аудитории. Как бренды осваивают эту территорию и какие используют рекламные форматы? Зачем компании покупают киберспортсменов и всегда ли знают, что с ними делать? Как сделать запоминающуюся интеграцию со стримером и говорить со зрителями на одном языке?
Модератор: Павел Гусев, основатель Metacorp (Goose Gaming, Streamers Alliance, Outplay)
Спикеры:
- Дмитрий Завиша, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо»;
- Екатерина Зинченко, руководитель отдела продуктового маркетинга, LG Electronics;
- Ольга Андрушевич, маркетинг менеджер категории солёных снеков Kellogg's;
- Сергей Гламазда, генеральный менеджер Virtus.pro.
Чего ждать от интеграции в шоу «Что было дальше?». Обсуждают Medium Quality, BBDO Moscow и LADA
Модератор: Владлена Обухова, управляющий директор BBDO Moscow
Спикеры:
- Анна Курочкина, начальник управления рекламной и коммуникационной стратегии LADA;
- Максим Морозов, креативный продюсер Medium Quality Production, автор и шоураннер шоу «Что Было Дальше?».
Неусмешимые: как делать хорошую рекламу, если мало секунд? Ломают голову режиссер Эдуард Оганесян и BBDO MOSCOW
Спикеры:
- Эдуард Оганесян, режиссер, художник-постановщик, режиссер сериала «Чики»;
- Владлена Обухова, управляющий директор BBDO Moscow.
Клуб 2030 АКАР. Образование: ожидания, реальность, перспективы Дискуссия представителей бизнеса, образования и рекрутинга.
Каков реальный разрыв между квалификацией выпускников и актуальными запросами коммуникационного рынка и как его сократить? Как сделать взаимодействие бизнеса и образования эффективным и взаимовыгодным? И как молодым специалистам становиться smart & the new 1+tan2C?
Сомодераторы:
- Димитрис Ваяс, CEO PHD, сопредседатель комитета 2030 АКАР;
- Дмитрий Тарновский, управляющий партнер Mindshare, сопредседатель комитета 2030 АКАР.
Спикеры:
- Анастасия Алехина, директор по работе с персоналом BBDO Group;
- Екатерина Ламинина, коуч, CEO Big Fish Recruitment;
- Максим Пономарев, со-основатель Mads, сооснователь Friends Moscow;
- Нина Трубникова, декан факультета рекламы РУДН;
- Сергей Доведов, региональный директор (Россия и СНГ) Httpool Russia.
Как сделать презентацию, чтобы клиент сказал WOW
- Что такое хорошо, что такое плохо? Разбор ключевых ошибок в формате до/после.
- Тренды в дизайне презентаций. Примеры из реальных презентаций больших компаний.
- Сессия вопрос/ответ с розыгрышем курса по созданию презентаций от Бонни и Слайд.
Спикеры:
- Николай Пере, сооснователь Bonnie&Slide, CEO wonderslide.com;
- Светлана Фирсова, сооснователь Bonnie&Slide, дизайн директор wonderslide.com.
Также в рамках фестиваля гости смогут стать зрителями арт-выставки. Рабочая группа по борьбе с фейк-ньюз The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia (Ассоциация развития интерактивной рекламы) выступила в роли одного из организаторов мероприятия и подготовила специальный проект art&datashow «Hall of Fake». «Hall of Fake» — это художественная интерпретация новой медиареальности с ее трендами (фейк-ньюз, культура отмены, цифровая этика, информационный пузырь) в формате онлайн-выставки художников из разных стран. Цель данного проекта — повышение цифровой культуры общества и осведомлённости о роли фактчекинга в нынешнюю эпоху.
Чтобы выяснить, как люди относятся к происходящей ситуации, рабочая группа по борьбе с фальсифицированной информацией IAB Russia провела исследование общественного мнения и профессиональных игроков рынка интерактивной рекламы на предмет восприятия фейк-ньюз.
3 ноября Московский международный фестиваль рекламы Red Apple будет ждать гостей в Москве на площадке Старт Хаб на Красном Октябре. Посетить мероприятие возможно как офлайн, так и онлайн. Трансляция всех залов будет доступна на официальном сайте фестиваля. Регистрация уже открыта — присоединиться к фестивалю можно по ссылке.