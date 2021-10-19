Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов озвучил дату, до которой немецкий регулятор должен принять решение по сертификации «Северного потока – 2».

В ходе пресс-конференции Чижов отметил, что газопровод построен, первая его нитка уже наполнена газом, поэтому в данный момент «мяч находится на стороне Берлина».

«На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», - сказал постпред, его слова приводит РИА «Новости».

По словам Чижова, если немецкий регулятор примет решение о сертификации раньше указанного срока, это «будет лучше для конечных потребителей».

Сертификация «Северного потока – 2» будет проходить в два этапа. После решения немецкого регулятора свою оценку должна дать Европейская комиссия. Также на участие в сертификации «Северного потока – 2» претендовала польская нефтегазовая компания PGNiG. В сентябре представители компании заявляли, что получили право участвовать в сертификации и намерены доказывать, что Nord Stream 2 AG не подходит в качестве независимого оператора.