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Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2"

Вероника Полынина
1 час назад

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов озвучил дату, до которой немецкий регулятор должен принять решение по сертификации «Северного потока – 2».

В ходе пресс-конференции Чижов отметил, что газопровод построен, первая его нитка уже наполнена газом, поэтому в данный момент «мяч находится на стороне Берлина».

«На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», - сказал постпред, его слова приводит РИА «Новости».

По словам Чижова, если немецкий регулятор примет решение о сертификации раньше указанного срока, это «будет лучше для конечных потребителей».

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Сертификация «Северного потока – 2» будет проходить в два этапа. После решения немецкого регулятора свою оценку должна дать Европейская комиссия. Также на участие в сертификации «Северного потока – 2» претендовала польская нефтегазовая компания PGNiG. В сентябре представители компании заявляли, что получили право участвовать в сертификации и намерены доказывать, что Nord Stream 2 AG не подходит в качестве независимого оператора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшему запуску «Северного потока - 2» мешают административные барьеры, они пока не преодолены.

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