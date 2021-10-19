"Магнит" обвинили в краже героя комикса

Петербуржский художник Виталий Терлецкий обвинил «Магнит» в плагиате, по его словам, сеть магазинов присвоила нарисованного им в соавторстве с Артемом Бизяевым героя комикса «Продукты 24». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Рисунок не зарегистрировал как товарный знак, мы и не пытались регистрировать товарный знак «Продукты 24», потому что, мне кажется, с количеством магазинов в нашем городе никто нам его и не зарегистрирует. А рисунок, который так сильно похож на рисунок в Instagram «Магнита», он становится собственностью автора в момент его создания», — сказал Терлецкий.
Он отметил, что уже говорил с руководством «Магнита», которое заявило, что «их не интересуют скандалы, и все вышло по случайности и недоразумению». Художник верит, потому что рисунок был опубликован в аккаунте Instagram, посвященном «искусству ритейла», у которого немного подписчиков.
Авторы не требуют компенсации и не собираются идти в суд. Терлецкий и Бизяев надеются, что им принесут «небольшие извинения».
Ранее режиссер-мультипликатор, снявший мультфильм «Летучий корабль», Гарри Бардин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предположение политолога Екатерины Шульман о том, что режиссеры мультфильма «Аладдин» студии Disney (1992 г.) заимствовали из «Летучего корабля» (1979 г.) одну из сцен.