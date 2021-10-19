"Магнит" обвинили в краже героя комикса

«Рисунок не зарегистрировал как товарный знак, мы и не пытались регистрировать товарный знак «Продукты 24», потому что, мне кажется, с количеством магазинов в нашем городе никто нам его и не зарегистрирует. А рисунок, который так сильно похож на рисунок в Instagram «Магнита», он становится собственностью автора в момент его создания», — сказал Терлецкий.