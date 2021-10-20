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Акции «Русала» резко упали после обысков у Дерипаски

Ura.Ruиещё 2
1 час назад

На фоне информационной повестки о проведении ФБР обысков у основателя «Русала» Олега Дерипаски стоимость акций его компании на Московской бирже упала на 4,12% и в моменте достигала 80 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции «Русала» резко упали после обысков у Дерипаски
Фото: ТАССТАСС

Компания «Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Большая доля акций принадлежит En+ Group, Дерипаска является владельцем 44,95% акций.

Ранее сообщалось, что ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования в отношении российского миллиардера Дерипаски. Пресс-секретарь российского миллиардера Лариса Беляева рассказала URA.RU, что ФБР действует на основании двух ордеров, связанных с американскими санкциями.

Компании,Олег Дерипаска,Русал,En+ Group,Московская биржа,ФБР,
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