Акции «Русала» резко упали после обысков у Дерипаски

На фоне информационной повестки о проведении ФБР обысков у основателя «Русала» Олега Дерипаски стоимость акций его компании на Московской бирже упала на 4,12% и в моменте достигала 80 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Компания «Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Большая доля акций принадлежит En+ Group, Дерипаска является владельцем 44,95% акций.
Ранее сообщалось, что ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования в отношении российского миллиардера Дерипаски. Пресс-секретарь российского миллиардера Лариса Беляева рассказала URA.RU, что ФБР действует на основании двух ордеров, связанных с американскими санкциями.