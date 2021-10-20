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Бизнесмены попросили поддержки при объявлении нерабочих дней

Елена Прошина
1 час назад

Представители российского малого и среднего бизнеса попросили у государства дополнительных мер поддержки при введении нерабочих дней из-за обострения ситуации с COVID-19. Подобными мерами могут стать кредитные каникулы, налоговая амнистия и зарплатные субсидии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос экспертов, омбудсменов и предпринимателей.

Бизнесмены попросили поддержки при объявлении нерабочих дней
Фото: ТАССТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой объявить в стране с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни. В регионах с более сложной ситуацией по COVID-19 нерабочими станут дни с 23 октября. Он также поручил министру экономического развития Максиму Решетникову и первому вице-премьеру Андрею Белоусову сформулировать новые меры поддержки бизнеса в условиях ситуации с пандемией коронавируса.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов утверждает, что при введении нерабочих дней все потери бизнеса должны быть компенсированы из федерального бюджета. Он поясняет, что любые прочие варианты нанесут удар экономике, и объяснить его людям в условиях растущего дефицита будет невозможно.

Ольга Киселева, глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии, в своей беседе с изданием заявила, что объявление нерабочих дней усугубит ситуацию в регионах, где уже введена система QR-кодов. Она заключила, что в случае принятия такого решения представителям среднего и малого бизнеса необходима компенсация арендной платы, коммунальных услуг и реальной заработной платы сотрудникам.

Компании,Экономика России,Ольга Киселева,Михаил Мишустин,Максим Решетников,Татьяна Голикова,Борис Титов,Андрей Белоусов,ИТАР-ТАСС,
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