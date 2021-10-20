Бизнесмены попросили поддержки при объявлении нерабочих дней

Представители российского малого и среднего бизнеса попросили у государства дополнительных мер поддержки при введении нерабочих дней из-за обострения ситуации с COVID-19. Подобными мерами могут стать кредитные каникулы, налоговая амнистия и зарплатные субсидии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос экспертов, омбудсменов и предпринимателей.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой объявить в стране с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни. В регионах с более сложной ситуацией по COVID-19 нерабочими станут дни с 23 октября. Он также поручил министру экономического развития Максиму Решетникову и первому вице-премьеру Андрею Белоусову сформулировать новые меры поддержки бизнеса в условиях ситуации с пандемией коронавируса.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов утверждает, что при введении нерабочих дней все потери бизнеса должны быть компенсированы из федерального бюджета. Он поясняет, что любые прочие варианты нанесут удар экономике, и объяснить его людям в условиях растущего дефицита будет невозможно.