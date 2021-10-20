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Акции «Русала» резко упали после обысков у Дерипаски

Елена Прошина
1 час назад

Акции компании «Русал» в ходе торгов упали более чем на 6%. Цена на момент публикации новости достигла 79,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции «Русала» резко упали после обысков у Дерипаски
Фото: ТАССТАСС

Стоимость акций En+ Group снизилась на 3,8%.

Цены стали падать после распространения информации о том, что агенты ФБР пришли в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне с обысками. Отмечалось, что сотрудники ФБР также дежурят рядом со зданием, чтобы ограничить к нему доступ. Об этом сообщил корреспондент NBC со ссылкой на представителя американской спецслужбы. Другие подробности неизвестны.

В 2018 году США ввели санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов. В январе 2019-го миллиардер заключил с американским Минфином договор о том, что давление на «Русал», En+ Group и «Евросибэнерго» прекратится. Однако сам российский предприниматель и остальные его активы остались в санкционных списках. В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США. Как заявил бизнесмен, из-за санкций он потерял более 7 миллиардов долларов.

В июне появилась информация о том, что суд в США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американскими властями санкции.

Компании,Олег Дерипаска,Русал,En+ Group,Евросибэнерго,Казначейство США,Московская биржа,Минфин,ФБР,
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