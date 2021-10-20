Facebook изменит название компании

Компания Facebook на следующей неделе планирует сменить название, чтобы оно лучше отражало ее суть. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на портал Verge.

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Как заявил глава Facebook Марк Цукерберг, компания намерена создать метавселенную — виртуальный мир, доступ к которому планируется предоставлять через VR- и AR-устройства. Facebook предоставит большие возможности тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, людям творческих профессий, а также проживающим на территориях, где ограничен доступ к объектам рекреации или образованию.

В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms. Подключиться к ним можно с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR или в формате видеоконференции.

Ранее компания Facebook согласилась выплатить штраф в 4,75 миллиона долларов для урегулирования претензий минюста США о дискриминации. Также компания выплатит до 9,5 миллиона долларов всем пострадавшим. В ведомстве отметили, что это самый крупный штраф за всю историю применения антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.