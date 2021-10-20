Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.65
Войти в почту

Facebook изменит название компании

Елена Прошина
1 час назад

Компания Facebook на следующей неделе планирует сменить название, чтобы оно лучше отражало ее суть. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на портал Verge.

Facebook изменит название компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил глава Facebook Марк Цукерберг, компания намерена создать метавселенную — виртуальный мир, доступ к которому планируется предоставлять через VR- и AR-устройства. Facebook предоставит большие возможности тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, людям творческих профессий, а также проживающим на территориях, где ограничен доступ к объектам рекреации или образованию.

В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms. Подключиться к ним можно с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR или в формате видеоконференции.

Ранее компания Facebook согласилась выплатить штраф в 4,75 миллиона долларов для урегулирования претензий минюста США о дискриминации. Также компания выплатит до 9,5 миллиона долларов всем пострадавшим. В ведомстве отметили, что это самый крупный штраф за всю историю применения антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.

Претензии Минтруда и Минюста США основывались на позиции компании, которая «отказывалась нанимать американцев в статусе беженцев». Руководителей Facebook обвиняли в том, что они отдавали предпочтения кандидатам с временными визами.

Компании,Марк Цукерберг,Минтруд,Министерство юстиции США,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители