Facebook изменит название компании

Компания Facebook на следующей неделе планирует сменить название, чтобы оно лучше отражало ее суть. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на портал Verge.
Как заявил глава Facebook Марк Цукерберг, компания намерена создать метавселенную — виртуальный мир, доступ к которому планируется предоставлять через VR- и AR-устройства. Facebook предоставит большие возможности тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, людям творческих профессий, а также проживающим на территориях, где ограничен доступ к объектам рекреации или образованию.
В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms. Подключиться к ним можно с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR или в формате видеоконференции.
Ранее компания Facebook согласилась выплатить штраф в 4,75 миллиона долларов для урегулирования претензий минюста США о дискриминации. Также компания выплатит до 9,5 миллиона долларов всем пострадавшим. В ведомстве отметили, что это самый крупный штраф за всю историю применения антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.
Претензии Минтруда и Минюста США основывались на позиции компании, которая «отказывалась нанимать американцев в статусе беженцев». Руководителей Facebook обвиняли в том, что они отдавали предпочтения кандидатам с временными визами.