«Запредельная тупость»: Дерипаска об обысках ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя обыски в домах своих родственников в Вашингтоне, счел действия американских властей безрассудными. В своем Telegram-канале он также указал на упорство истеблишмента США в раскручивании мифа о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

«Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, американским властям «удобно еще лет десять кормить свой электорат всякой брехней», но придется остановиться.

Дерипаска отметил внешний долг Соединенных Штатов, который составляет уже $30 трлн, а также утрату страной ядерных технологий в энергетике. Поэтому стране не остается ничего, кроме как продолжать жечь уголь и газ, загрязняя окружающую среду. У Европы, по его словам, больше нет желания мерзнуть из-за «НАТОвских страшилок».

«Да и мы, русские, теперь хотим единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой», – заявил бизнесмен.