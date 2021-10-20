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«Запредельная тупость»: Дерипаска об обысках ФБР

Лера Букина
58 минут назад

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя обыски в домах своих родственников в Вашингтоне, счел действия американских властей безрассудными. В своем Telegram-канале он также указал на упорство истеблишмента США в раскручивании мифа о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

«Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, американским властям «удобно еще лет десять кормить свой электорат всякой брехней», но придется остановиться.

Названа цель обысков в домах Дерипаски в США

Дерипаска отметил внешний долг Соединенных Штатов, который составляет уже $30 трлн, а также утрату страной ядерных технологий в энергетике. Поэтому стране не остается ничего, кроме как продолжать жечь уголь и газ, загрязняя окружающую среду. У Европы, по его словам, больше нет желания мерзнуть из-за «НАТОвских страшилок».

«Да и мы, русские, теперь хотим единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой», – заявил бизнесмен.

Накануне стало известно об обысках в домах родственников Дерипаски в Вашингтоне. Представители ФБР заявили, что агенты проводят «правоохранительную деятельность», но не раскрыли подробностей. СМИ связывают обыски с расследованием деятельности Пола Манафорта, помощника бывшего президента США Дональда Трампа. В 2017-2021 годах он проводил переговоры с российскими олигархами, среди которых был Дерипаска. По словам Ларисы Беляевой, пресс-секретаря российского миллиардера, ФБР действует на основании двух ордеров, связанных с американскими санкциями.

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