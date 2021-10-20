₽4 млрд в сутки: во сколько обойдутся бизнесу нерабочие дни

Потери экономики РФ могут составить до 60 миллиардов рублей при введении ограничительных мер, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании президента РФ с членами правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Снижение выручки у предприятий, по которым придется основной удар от вводимых ограничительных мер, может составить в среднем 25 30%.

«В целом по стране потери оцениваются примерно в 4 миллиарда рублей в сутки. И соответственно в расчете на двухнедельные рабочие дни это порядка 60 миллиардов рублей», – заявил Белоусов.

Он сообщил о мерах, которые кабмин предлагает для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Так, в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса предлагается выплатить работникам 1 МРОТ — 11 303 рубля. Для этого потребуется 27 млрд рублей бюджетных средств, сообщает РИА Новости.

По его словам, охват составит порядка 2 миллионов человек. Это покроет около половины выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях, добавил Белоусов.

Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу будут производиться с 15 ноября по 31 декабря.

В ходе совещания вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила установить период нерабочих дней на территории всей России с 30 октября по 7 ноября, а в тех регионах, где эпидситуация особенно сложная – с субботы, 23 октября.