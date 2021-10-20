Торговые сети сообщили о режиме работы в период нерабочих дней

Магазины торговых сетей «Магнит», Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут работать в обычном режиме, сообщили представители компаний, пишет РИА Новости.

«Магазины будут работать в привычном режиме. Кроме того, мы выделим дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами», - сообщили агентству в «Магните».

В X5 Group ((супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») также сообщили, что магазины будут работать по обычному графику.

Кроме того, в стандартном режиме будут работать отделения «Почты России», пишет РИА Новости.

Дополнительные выходные также не повлияют на график работы переписчиков в ходе Всероссийской переписи населения, сообщили РИА Новости в Росстате.

В свою очередь в Российской премьер-лиге (РПЛ) сообщили, что во время ноябрьских праздников будут действовать исходя из решений региональных властей в городах проведения матчей, пишет ТАСС.

В среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы из-за пандемии коронавируса.