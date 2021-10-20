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Названы компании, которые продолжат работать в нерабочие дни

Вероника Полынина
1 час назад

Системообразующие предприятия и продуктовые торговые сети должны продолжить бесперебойную работу в нерабочие дни. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает РИА «Новости».

Названы компании, которые продолжат работать в нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл", - сказал он.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Эту инициативу сегодня в ходе совещания с правительством поддержал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября.

Президент также обратился к главам российских регионов и призвал их не занижать статистику заболеваемости. Путин рекомендовал ввести нерабочие дни уже с 23 октября в тех регионах, где сложилась наиболее тревожная эпидемиологическая ситуация.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на сегодняшний день более 95% коечного фонда для больных COVID-19 заняты в семи субъектах РФ: на Ставрополье, в Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской и Саратовской областях.

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