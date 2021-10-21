Власти захотели ужесточить условия выдачи кредитов

Российские власти хотят законодательно обязать банки и микрофинансовые организации высчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) для каждого гражданина, который желает взять потребительский кредит на сумму от 10 тысяч рублей, сообщают «Известия».

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Также заемщикам предполагается сообщать о тяжести выплат в случае превышения показателя. Соответствующий проект закона, разработанный при поддержке Банка России, будет рассмотрен депутатами Госдумы в октябре. Кабмин РФ поддерживает данную инициативу.

Как предполагается, ПДН продемонстрирует заемщику, какую часть дохода он будет направлять на погашение задолженности по займу. Это позволит трезво оценить возможности россиян и задуматься о необходимости заемных средств. В Центробанке считают, что документ обеспечит дополнительную защиту интересов обеих сторон, а также будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.

Напомним, с 1 октября ЦБ РФ ужесточил регулирование выдачи потребительских кредитов. Речь идёт о необеспеченных займах в рублях. Ставки для граждан, которые имеют непогашенные долги, будут выше.