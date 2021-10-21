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Власти ужесточат выдачу кредитов россиянам

Елена Прошина
1 час назад

Российские власти хотят законодательно обязать банки и микрофинансовые организации высчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) для каждого гражданина, который желает взять потребительский кредит на сумму от 10 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Власти захотели ужесточить условия выдачи кредитов
Фото: ТАССТАСС

Также заемщикам предполагается сообщать о тяжести выплат в случае превышения показателя. Соответствующий проект закона, разработанный при поддержке Банка России, будет рассмотрен депутатами Госдумы в октябре. Кабмин РФ поддерживает данную инициативу.

Как предполагается, ПДН продемонстрирует заемщику, какую часть дохода он будет направлять на погашение задолженности по займу. Это позволит трезво оценить возможности россиян и задуматься о необходимости заемных средств. В Центробанке считают, что документ обеспечит дополнительную защиту интересов обеих сторон, а также будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.

Напомним, с 1 октября ЦБ РФ ужесточил регулирование выдачи потребительских кредитов. Речь идёт о необеспеченных займах в рублях. Ставки для граждан, которые имеют непогашенные долги, будут выше.

Такое решение принято из-за ускорившихся темпов роста этого сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. Так, во втором квартале продолжилось увеличение показателя долговой нагрузки заёмщиков — до 61,1%. Кроме того, резко выросла доля ссуд на срок более 5 лет — до 18%.

Компании,Центральный банк России,Госдума,газета "Известия",
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