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Samsung отреагировал на запрет 61 модели своих смартфонов в России

Lenta.ru
1 час назад

Корейский технологический гигант Samsung отреагировал на решение о запрете ввоза в Россию, предложений к продаже и продажи 61 модели смартфонов, которое принял Арбитражный суд Москвы. Компания пока не планирует изменений в операционной деятельности, такой комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

«В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании», — подчеркнул представитель Samsung.

Десятки аппаратов попали под запрет первой инстанции в связи с патентным спором. Швейцарская компания Sqwin SA в апреле 2019 года зарегистрировала свое право на изобретение под названием «Система электронных платежей». Его автором значится проживающий в Швейцарии Виктор Гульченко.

Смартфонами Samsung стали открывать автомобили

Датой начала отсчета действия патента является 2 декабря 2013 года. Истец считает, что южнокорейская компания в своих устройствах использует идеи, попадающие под его действие — речь идет о платежном сервисе Samsung Pay. Первое решение по данному делу суд вынес в июле 2021 года, но тогда в нем не было списка конкретных смартфонов.

Производитель обжаловал вердикт. Как отмечают эксперты, если отменить его не удастся, далее Sqwin SA может потребовать запрета в России сервисов Apple Pay и Google Pay.
Компании,Видео,Виктор Гульченко,Google,Apple,Lenta.ru,
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