Российские банки планируют повысить ставки по вкладам на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Центробанком. Об этом пишут «Ведомости».

Ставки по вкладам в «Почта банке» вырастут на этой неделе на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 7,25 процента годовых максимум. К концу октября банк «Дом.рф» поднимет ставку на 0,3-0,4 п.п. Сейчас максимальная ставка в банке — 7,5 процента годовых. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) допускает увеличение максимальной ставки с 6,31 до 7 процентов в среднесрочной перспективе при сохранении инфляционных рисков на прежнем уровне. Повышение планируется и в Промсвязьбанке. Сбербанк также пообещал предложить новые условия для вкладчиков в ближайшее время. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России в первой трети октября составила 6,43 процента.

Видео дня

При годовой инфляции выше семи процентов реальная доходность большинства вкладов отрицательная или близка к нулю, говорят эксперты. По этой причине россияне стремятся не сберегать средства, а тратить, несмотря на рост ключевой ставки и ставок по вкладам. Старший управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Александр Проклов прогнозирует рост ставок по вкладам выше семи процентов, что сопоставимо с уровнем инфляции.

Банк России проведет заседание по ключевой ставке в пятницу, 22 октября. На последнем заседании ЦБ повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Большинство опрошенных экспертов прогнозируют повышение ставки сразу на 0,5 п.п. Остальные предсказывают рост на 0,25 п.п. В конце февраля ключевая ставка составляла 4,25 процента.

Планомерное повышение ключевой ставки связано в том числе с высокой инфляцией в России. В середине октября Министерство экономического развития резко ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года. В ведомстве считают, что она вырастет на 1,6 процентного пункта, с 5,8 до 7,4 процента.

К концу года ставки по кредитам наличными могут вырасти на 0,5-2,5 процентных пункта от нынешних уровней в 4,99-7,9% годовых на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Ставки по вкладам вырастут заметно меньше: на 0,25-1 процентный пункт по сравнению с нынешними 5,7-8% годовых. Об этом "Российской газете" сообщили представители крупных банков.

В банках ДОМ.РФ, "Русский стандарт", "Зенит", "Санкт-Петербург" и МТС Банке ожидают повышения ставок по потребкредитам к концу года, подтвердили их представители. В банке ДОМ.РФ считают, что ставки поднимутся на 1,5-2,5 процентных пункта, в "Зените" и "Санкт-Петербурге" - на 0,5-1 процентный пункт, в "Открытии" - не менее чем на 0,5 процентных пункта.

В "Русском стандарте" отметили, что повышение ключевой ставки Банка России отразится и на стоимости потребкредитов, в МТС Банке планируют увеличить ставки по ним до конца 2021 года на 1-2 процентных пункта. Таким образом, к концу года кредиты наличными могут выдаваться под 6-10,4% годовых.

"Согласно консенсус-прогнозу рынка Банк России на фоне роста инфляционных ожиданий поднимет ключевую ставку до 7% уже на октябрьском заседании и доведет ее до 7,25% к концу 2021 года", - уточнили в "Русском стандарте".

Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки из-за начавшей ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%. Сейчас она составляет 6,75%. При повышении ключевой ставки традиционно растут ставки по вкладам и кредитам, причем первые - намного медленнее.

Дополнительным фактором для роста ставок по кредитам выступает сейчас усиление регулирования рынка потребкредитования и повторное повышение надбавки за риск с 1 октября этого года, что приводит к банковским издержкам и снижает рентабельность продукта, пояснили в МТС Банке. В целом уровень ставок по кредитам складывается из трех основных компонентов: стоимости привлечения средств, величины операционных издержек и премии за риск, уточнил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.

Вырастут и ставки по депозитам, прогнозируют банкиры. По их оценке, ставки по вкладам к концу 2021 года увеличатся на 0,25-1 процентный пункт. Сейчас доходность депозитов составляет 5,45-7,7% годовых. В банке "Зенит" ожидают роста ставок по вкладам к концу года на уровне 0,25-0,5 процентных пункта, в МТС Банке - на 0,5-1 процентный пункт.

"При определении уровня ставок по вкладам мы учитываем динамику ключевой ставки ЦБ, условия по вкладам банков-конкурентов, собственную потребность в ресурсах и так далее, - рассказала "РГ" зампред правления банка "Зенит" Наталья Тутова. - Ставки по вкладам будут варьироваться в диапазоне 7,5-8% на конец 2021 года".

"Спрос на банковские вклады всегда растет в декабре-январе, когда люди получают премии, а кое-кто - и тринадцатые зарплаты"

По словам лидера трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александра Бородкина, традиционно спрос на вклады растет в декабре и первом квартале года.

Банк России продолжит повышать ключевую ставку, что приведет к укреплению рубля и снижению цен на товары. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

«Я склонен полагать, что ставку поднимут на 50 базисных пунктов, потому что темпы роста инфляции заметно превышают прогнозы. Например, последние данные, опубликованные 11 октября Минпромторгом и Росстатом, показали, что годовая инфляция выросла до 7,63%. Пока еще не получается иными способами взять под контроль рост цен, поэтому ЦБ будет предпринимать достаточно решительные шаги по ужесточению денежно-кредитной политики», — сказал Алексей Коренев.

По его мнению, быстрого эффекта от данных мер ожидать не стоит.

«Потому, что механизмы воздействия на инфляцию путем ужесточения денежно-кредитной политики эффективно срабатывают в развитых экономиках, где доходы населения заметно выше и доля потребления на текущие нужды ниже, а возможность накопления — больше. Поэтому, когда повышается ключевая ставка, у людей пропадает желание покупать ненужные вещи, зато повышение ставки по депозитам делает более привлекательными инвестиции в банковские вклады или иные финансовые инструменты», — отметил эксперт. В России же это будет работать, когда граждане сместят приоритет в сторону накопления, а бизнесу придется снижать цены на товары, чтобы поддержать объем продаж. «Я жду ставку к концу года на уровне 7,5%, тогда к весне мы увидим результат», — отметил эксперт.

Экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой считает, что повышать ключевую ставку невыгодно.

«Я думаю, что ключевая ставка не будет поднята больше, чем на 0,25 процентных пункта. И не исключаю варианта, что ключевая ставка будет сохранена. Это обусловлено тем, что рубль последние недели достаточно интенсивно укрепляется по отношению к доллару и евро. Дальнейшее повышение ключевой ставки вряд ли будет иметь положительный эффект, потому, что это будет мало отражаться на инфляции, а укрепление рубля повредит экспортерам и российскому бюджету», — заключил экономист.

Российские власти заявили, что по итогам 2021 года в стране есть риск роста средней ставки по ипотечным кредитам. Прогнозами поделился замглавы Минстроя Никита Стасишин на Московском форуме лидеров рынка недвижимости, сообщают РИА Новости.

Показатель может превысить значение в восемь процентов годовых, заложенное в национальном проекте «Жилье и городская среда». Причиной возможного увеличения ставки показателя называют рост ключевой ставки. Однако Стасишин не стал прогнозировать, на сколько конкретно увеличится ставка.

Замминистра добавил, что уровень ставок по ипотеке напрямую влияет на объем продаж новых объект и состояние рынка жилья.

«Минстрой не знает, как увеличить доходы населения, и, наверное, не должен знать. Но без достижения этого будет сложно улучшить качество жизни населения. По-настоящему хорошее дешевым быть не может, а плохое мы строить не позволим», — заявил Стасишин.