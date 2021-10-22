Россиян предупредили о подорожании колбас и сосисок

Ретейлеры получили уведомления о повышении цен на 7–10% от десятка крупнейших компаний-мясопереработчиков, среди которых «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский». Подорожание произойдёт в конце октября — начале ноября и коснётся сосисок, колбас и мясных полуфабрикатов, рассказали «Известия». Производители объяснили эти меры ростом цен на сырьё и упаковку. Ранее поставщики предупреждали о повышении цен на яйца, мясо и подсолнечное масло.

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«За последний месяц мы получили более 10 писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары», — сообщили газете в сети супермаркетов «Верный».

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Там добавили, что больше всего могут подорожать готовые изделия, например, биточки — на 10%, шницель куриный — до 18%, тефтели и котлеты из курицы — до 10%, фарш — до 12%. Ретейлер рассматривает вопрос о повышении цен, но «частично и только в случае обоснования такой меры».

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), большинство поставщиков мяса направили уведомления о повышении отпускных цен в среднем на 8–10%. «Лента» получила от ряда изготовителей запросы на повышение стоимости свинины и говядины от 4 до 25% в зависимости от позиции.

Производители мяса и птицы подтвердили скорое подорожание продукции: на куриную тушку оптовые цены вырастут на 8%, на филе — до 7%, на свинину и говядину — на 10–20%. Больше всего могут подорожать говяжья вырезка и свиные рёбрышки, добавила газета.

Производители объяснили такие меры подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и рядом других причин.

Для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер, сообщили в Минсельхозе. В 2021 году животноводческим предприятиям дополнительно выделят 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов. В 2022 году распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль, уточнили в Минсельхозе.

Ранее стало известно, что рост цен на продукты в России побил пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016 года, когда инфляция составляла 6,4%.

«Секрет» рассказывал, что производители подсолнечного масла предупредили о повышении цен. 1 октября закончился срок действия договорённости между правительством и бизнесом о заморозке розничных цен на подсолнечное масло. В связи с ростом издержек и себестоимости в России также повысят цены на яйца и мясо, в том числе куриное.