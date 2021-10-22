Украинцы пожаловались на низкое качество газа

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко объяснил жалобы украинцев на качество газа. По его словам, плохим является качество местного газа, его повышают, смешивая с российским, сообщает портал UBR.ua.

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По факту, наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество, — пояснил эксперт.

Попенко также заявил, что если «голубое топливо» плохо пахнет и стало хуже греть, а его калорийность понижена, то это объясняется плохой очисткой газа.

Он добавил, что газ «достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим», после чего очищают. При плохой очистке качество страдает. При этом себестоимость топлива окажется ниже, но продадут его потребителям по цене «нормального» газа, уточнил эксперт.