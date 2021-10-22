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«Подмешивают российский»: на Украине объяснили снижение качества газа

News.ruиещё 3
2 часа назад

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко объяснил жалобы украинцев на качество газа. По его словам, плохим является качество местного газа, его повышают, смешивая с российским, сообщает портал UBR.ua.

Украинцы пожаловались на низкое качество газа
Фото: ТАССТАСС

По факту, наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество, — пояснил эксперт.

Попенко также заявил, что если «голубое топливо» плохо пахнет и стало хуже греть, а его калорийность понижена, то это объясняется плохой очисткой газа.

Он добавил, что газ «достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим», после чего очищают. При плохой очистке качество страдает. При этом себестоимость топлива окажется ниже, но продадут его потребителям по цене «нормального» газа, уточнил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на сегодняшний день Украине достаточно газа для потребителей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал оперативно решать все связанные с газом вопросы и заверил, что «Нафтогаз» сможет гарантировать потребителям «конкретную стабильную цену и стабильный объём».

Компании,Владимир Зеленский,Нафтогаз,
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