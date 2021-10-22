Названо условие для сохранения цен на колбасу

Производители колбасы приложили все усилия, чтобы рост отпускных цен на колбасу был минимальным. Если торговые сети пойдут на снижение наценки, ее стоимость на полке не повысится, заявил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов. Об этом пишет «Прайм».

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Ранее газета «Известия», ссылаясь на крупнейшие компании по мясопереработке, сообщила о росте цен на продукцию на 7-20% с конца октября-начала ноября.

«Если сети готовы будут хотя бы немного снизить собственную наценку, то потребитель не увидит роста цен на полке», — подчеркнул Леонов.

Он указал на то, что наценки некоторых из них превышают 100%. По словам Леонова, производители не заинтересованы в необоснованном росте цен, однако колоссальное увеличение издержек побуждает их либо повышать отпускные цены, либо разориться и уйти с рынка. При этом Леонов отметил, что рост отпускных цен не сигнализирует о росте цен в рознице.

Сегодня заявленное повышение отпускной стоимости колбасы в пределах 10% не покрывает рост издержек производителей, отметил зампред правления «Руспродсоюза». Cопутствующие расходы для производства мяса и мясопереработки подорожали еще больше.

Цены на свинину подскочили на 30%, на говядину — на 20%, мясо птицы подорожало на 50%. Грузоперевозки подорожали в среднем на 15-20% за год. Леонов также отметил и трудную ситуацию с логистикой в связи с нехваткой автопарка, водителей. Кроме того, на 15-100% подорожала упаковка.