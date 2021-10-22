Украина предложила «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных действующим контрактом 40 млрд кубометров в день, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

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«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран - потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому». Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», - сказал Зеленский.

Ранее в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина на фоне газового кризиса готова предложить ЕС дополнительные мощности по транзиту газа на 55 миллиардов кубометров в год на специальных условиях, пишет РИА Новости.