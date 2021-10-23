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Минпромторг опроверг рекомендации для торговли и общепита по QR-кодам

Елена Прошина
19 минут назад

Министерство промышленности торговли России опровергло сообщения об официальном выходе рекомендаций регионам страны об организации работы с QR-кодами непродовольственной торговли, ресторанов и сферы услуг в период нерабочих дней в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минпромторг опроверг рекомендации для торговли и общепита по QR-кодам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там сообщили, что рекомендации субъектам разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, и было принято решение их не выпускать. СМИ получили рабочую версию документа.

Ранее РБК сообщило, что профильное министерство предложило регионам разрешить непродовольственному ритейлу, а также заведениям общественного питания и объектам, оказывающим бытовые услуги населению, в период нерабочих дней из-за эпидемии COVID-19 принимать посетителей с действующим электронным кодом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы. Власти регионов, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, могут ввести режим нерабочих дней раньше или продлить их.

Ранее директор блока экспертных сервисов компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE Евгений Волошин заявил, что мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на фоне сложной ситуации с заболеваемостью в России.

Компании,Экономика,Евгений Волошин,Владимир Путин,Минпромторг,РБК,РИА Новости,
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