Минпромторг опроверг рекомендации для торговли и общепита по QR-кодам

Министерство промышленности торговли России опровергло сообщения об официальном выходе рекомендаций регионам страны об организации работы с QR-кодами непродовольственной торговли, ресторанов и сферы услуг в период нерабочих дней в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Там сообщили, что рекомендации субъектам разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, и было принято решение их не выпускать. СМИ получили рабочую версию документа.

Ранее РБК сообщило, что профильное министерство предложило регионам разрешить непродовольственному ритейлу, а также заведениям общественного питания и объектам, оказывающим бытовые услуги населению, в период нерабочих дней из-за эпидемии COVID-19 принимать посетителей с действующим электронным кодом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы. Власти регионов, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, могут ввести режим нерабочих дней раньше или продлить их.