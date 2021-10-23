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«Газпром» пригрозил Молдавии прекращением поставок газа

Lenta.ru
1 час назад

«Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает ТАСС.

«Газпром» поставил ультиматум Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, молдавская сторона просит продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь текущего года. При этом «Газпром» готов идти навстречу, но после полной оплаты за сентябрь и октябрь.

Молдавия отказалась признавать исторический долг за газ

Куприянов уточнил, что сложная ситуация с поставками газа сложилась по вине властей Молдавии, которые задолжали 433 миллиона долларов.

«С учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов», —цитирует представителя «Газпрома» РИА Новости. Он заявил, что в стране не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. «Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», — заключил Куприянов.

Ранее 23 октября сообщалось, что российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по газу не был заключен.

Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и согласилась предоставить скидку в 25 процентов, однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности. Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну, в свою очередь, попросила о снижении стоимости топлива в два раза, указывая на отсутствие денежных средств в стране.

Компании,Дмитрий Козак,Газпром,РИА Новости,
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