«Газпром» поставил ультиматум Молдавии

«Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает ТАСС.

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По его словам, молдавская сторона просит продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь текущего года. При этом «Газпром» готов идти навстречу, но после полной оплаты за сентябрь и октябрь.

Куприянов уточнил, что сложная ситуация с поставками газа сложилась по вине властей Молдавии, которые задолжали 433 миллиона долларов.

«С учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов», —цитирует представителя «Газпрома» РИА Новости. Он заявил, что в стране не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. «Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», — заключил Куприянов.

Ранее 23 октября сообщалось, что российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по газу не был заключен.