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В Госдуме высказались о возможном прекращении поставок газа Молдавии

News.ru
54 минуты назад

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа Молдавии с 1 декабря. По его словам, он не понимает, почему Молдавия не смогла договориться с «Газпромом» об уплате долгов за ранее поставленный газ. Об этом пишет RT.

В Госдуме высказались о возможном прекращении поставок газа Молдавии
Фото: moldovagaz/facebook.commoldovagaz/facebook.com

Конечно же, это плохо, и в первую очередь для жителей Молдавии, так как у них подорожает газ в домах, и для предприятий Молдавии, так как подорожает их продукция, — сказал специалист.

«Газпром» поставил ультиматум Молдавии

Он отметил, что не понимает, почему правительство страны не смогло договориться с «Газпромом» по поставкам топлива. Ананских подчеркнул, что российский газ является наиболее дешёвым для республики.

«Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна не погасит долг и не подпишет новый контракт с начала зимы. В сложившейся ситуации российская компания обвиняет власти республики. Долг за поставленный газ с учётом просрочки достиг $709 млн.

В свою очередь премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что позиция Кишинёва заключается в том, что долг за топливо не должен быть частью дискуссии о контракте с «Газпромом».

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