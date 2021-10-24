Молдавия может лишиться российского газа

«Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию с 1 декабря, если Кишинёв не погасит накопившуюся задолженность за топливо. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Общая сумма исторического долга составляет $433 млн, а с учётом просрочки платежей — $709 млн. В компании уточнили, что «Газпром» готов пойти навстречу республике и продлить контракт на ноябрь в случае оплаты долгов за два месяца: сентябрь и октябрь. В «Газпроме» подчеркнули, что сложная ситуация с поставками газа в страну сложилась по вине властей Молдавии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию в случае, если Кишинев не погасит задолженность за топливо, поставленное в сентябре и октябре текущего года. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

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«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром» и здесь идёт навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», — приводит его слова РИА Новости

Если молдавская сторона полностью не оплатит поставки газа, и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря, компания остановит поставки в страну, подтвердил Куприянов.

Представитель компании отметил, что сложная ситуация с поставками газа в страну сложилась по вине властей республики.

«Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», — пояснил Куприянов.

По его словам, республика накопила долг за уже поставленный газ. Сумма задолженности составляет $433 млн, а с учётом просрочки платежей общая сумма равна $709 млн.

«При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», — отметил представитель «Газпрома».

В компании подчеркнули, что в ситуации с поставками газа в республику нет политики, но компания не может работать в убыток.

«Есть границы терпения. Молдавия сама своими руками провоцирует кризис», — заметил Куприянов.

Он также разъяснил, что у компании вызывают непонимание сведения о намерении властей Молдавии ликвидировать предприятие «Молдовагаз», на котором висят долги страны «Газпрому» за поставленный газ.

«За полученный товар надо платить вовремя», — заключил Куприянов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT отметил, что сложившаяся ситуация в первую очередь отразится на жителях и предприятиях страны, так как приведёт к подорожанию газа и продукции.

«Трудно понять причину, по которой правительство не смогло договориться с «Газпромом» по дальнейшей поставке. Потому что в любом случае это наиболее дешёвый газ для республики. Боюсь, что какие-то политические инсинуации повлияли на решение правительства Молдавии прекратить поставки в ущерб жителям страны», — отметил депутат.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что долгосрочный контракт между странами закончился ещё 30 сентября, после чего Молдавия подписала краткосрочный договор на один месяц — октябрь.

«И по сути поставки могут прекратиться даже с 1 ноября. Куприянов просто говорит о том, что «Газпром» готов пойти на подписание ещё одного месячного договора. И тогда, при отсутствии на тот момент долгосрочного договора, газа не будет с 1 декабря», — заметил он.

По словам эксперта, риски того, что уже через неделю закончатся поставки газа для Молдавии, довольно велики. Страна, подчеркнул эксперт, не хочет покупать газ по тем контрактам, которые предлагает «Газпром».

«Компания предлагает стандартный европейский договор с привязкой исключительно к спотовому рынку. Молдавия в данный момент такие цены не тянет. 30 сентября закончился старый договор, он был на уникальных условиях. В летний период там была привязка к спотовому рынку, потому что летом там низкие цены, а в зимний период, когда на споте цены поднимаются, шла привязка с стоимости нефтепродуктов. Что позволяло Молдавии круглый год покупать газ по комфортной цене», — подчеркнул специалист.

При этом текущая рыночная цена на октябрь — слишком большая для республики, заметил эксперт.

«Если раньше Молдавия имела с Россией довольно хорошие политические отношения, то теперь всё наоборот. Страна пошла по пути Прибалтики и Украины. Поливает Россию грязью, называет «агрессором» и т. д. Поэтому с чего бы России и «Газпрому» идти на встречу? Мы и завышенных цен не предлагаем. Это стандартная европейская цена, сейчас там реально такие цены», — заметил специалист.

Он отметил, что республика может пойти по европейскому пути, где «сейчас такие цены», и вернуть компании долги.

«Газпром» тоже не благотворитель… Это такая же коммерческая компания, как и любая другая, поэтому он не может просто простить долги. Молдавии и так предлагают комфортный вариант — растянуть выплату долгов на три года, но она и на это не соглашается», — заключил специалист.

Напомним, ранее власти Молдавии ввели в стране режим повышенной готовности в области энергетики, чтобы соответствующие учреждения могли принять меры по защите граждан и энергобезопасности страны.

30 сентября Молдавия и Россия продлили контракт на поставку газа на один месяц, сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в Facebook.

22 октября парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за дефицита газа.

Тогда же Минобороны Молдавии сообщило, что на Вечном огне был отключен газ из-за критической энергетической ситуации. Позднее подачу газа на Вечном огне в Кишиневе восстановили.