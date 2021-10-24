Цены на бензин в Венесуэле выросли в 20 раз

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA с 24 октября поднимает субсидированные цены на бензин в 20 раз до 10 сентимо (0,1 боливара) за литр. Это чуть больше 1 рубля за литр. PDVSA заявила, что изменения цены связаны с коррекцией в соответствии с проведённой деноминацией боливара. Цена на топливо в Венесуэле всё равно остаётся одной из самых низких в мире.

Фото: Pixabay License Pixabay License

С 1 октября Венесуэла запустила новую валюту — «цифровой боливар», которая сократила предыдущую на шесть нулей, поэтому новая сумма эквивалентна тем же 95% прямой субсидии. Это второе повышение цен на субсидируемое топливо с июня 2020 года, когда правительство президента Николаса Мадуро отменило многолетнюю политику замораживания цен, чтобы «гарантировать производство и распределение топлива в стране», сообщил Bloomberg.

Венесуэла имеет двойную систему топливного ценообразования: субсидируемая и отдельная «международная» цена, размер которой 50 центов США за литр. Месячная квота на субсидированный бензин составляет 120 литров. В правительстве не уточнили, изменят ли эту цифру.