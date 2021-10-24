Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Цены на бензин в одной из ключевых стран — экспортёров нефти выросли в 20 раз

Секрет Фирмы
1 час назад

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA с 24 октября поднимает субсидированные цены на бензин в 20 раз до 10 сентимо (0,1 боливара) за литр. Это чуть больше 1 рубля за литр. PDVSA заявила, что изменения цены связаны с коррекцией в соответствии с проведённой деноминацией боливара. Цена на топливо в Венесуэле всё равно остаётся одной из самых низких в мире.

Цены на бензин в Венесуэле выросли в 20 раз
Фото: Pixabay LicensePixabay License

С 1 октября Венесуэла запустила новую валюту — «цифровой боливар», которая сократила предыдущую на шесть нулей, поэтому новая сумма эквивалентна тем же 95% прямой субсидии. Это второе повышение цен на субсидируемое топливо с июня 2020 года, когда правительство президента Николаса Мадуро отменило многолетнюю политику замораживания цен, чтобы «гарантировать производство и распределение топлива в стране», сообщил Bloomberg.

Венесуэла имеет двойную систему топливного ценообразования: субсидируемая и отдельная «международная» цена, размер которой 50 центов США за литр. Месячная квота на субсидированный бензин составляет 120 литров. В правительстве не уточнили, изменят ли эту цифру.

В России также растёт стоимость бензина. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сказал, что цена бензина в России по итогам 2021 года вырастет темпами, близкими к инфляционным. До этого Росстат сообщил, что с начала 2021 года стоимость бензина выросла на 6,24%.

Компании,Павел Сорокин,Николас Мадуро,Минэнерго,Росстат,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители