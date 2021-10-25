Банки обеспокоил риск ухода клиентов к нелегалам

Принятие поправок, наделяющих Центробанк России правом на прямые количественные ограничения по потребительским кредитам, может привести к уходу заемщиков к нелегалам, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России в адрес Министерства финансов.
Как следует из документа, введение прямых запретов на выдачу определенных видов банковских займов может быть результативным для сдерживания кредитной активности финансовых учреждений, а не самих клиентов. Как говорят банкиры, если граждане будут сталкиваться с отказами, то начнут прибегать к помощи «теневого финансирования».
Например, россияне могут оформлять рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга или обращаться к нелегальным организациям по выдаче кредитов. В Минфине заявили, что вопрос будет прорабатываться.
Как сообщалось ранее, регулятор может начать ограничивать количество выдачи кредитов россиянам, у которых не погашены предыдущие займы. ЦБ РФ уже разрабатывает нормативное регулирование.
Граждане страны чаще всего берут кредиты на суммы менее трех миллионов рублей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия». При этом, сумму больше шести миллионов рублей занимает лишь каждый десятый опрошенный.