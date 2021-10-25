Банки обеспокоил риск ухода клиентов к нелегалам

Принятие поправок, наделяющих Центробанк России правом на прямые количественные ограничения по потребительским кредитам, может привести к уходу заемщиков к нелегалам, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России в адрес Министерства финансов.

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Как следует из документа, введение прямых запретов на выдачу определенных видов банковских займов может быть результативным для сдерживания кредитной активности финансовых учреждений, а не самих клиентов. Как говорят банкиры, если граждане будут сталкиваться с отказами, то начнут прибегать к помощи «теневого финансирования».

Например, россияне могут оформлять рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга или обращаться к нелегальным организациям по выдаче кредитов. В Минфине заявили, что вопрос будет прорабатываться.

Как сообщалось ранее, регулятор может начать ограничивать количество выдачи кредитов россиянам, у которых не погашены предыдущие займы. ЦБ РФ уже разрабатывает нормативное регулирование.