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Сбербанк распространил льготную ипотеку на частные дома

Российская Газетаиещё 7
1 час назад

Сбербанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов. Речь идет о возведении жилого дома по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем.

Сбербанк распространил льготную ипотеку на частные дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Программа ипотеки с господдержкой была запущена весной 2020 года для поддержки строительной отрасли в период пандемии. Однако до сих пор льготный ипотечный кредит по ней можно было оформить только на покупку квартиры в новом многоквартирном доме.

С начала нынешнего года Сбербанком выдано по этой программе 135 010 кредитов на 398,2 миллиарда рублей, что в разы больше прошлогоднего результата, говорит вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васев. При этом на индивидуальное жилищное строительство в нынешнем году по всем программам господдержки (с учетом, например, "Семейной", "Дальневосточной" ипотеки) выдано 1,5 тысячи кредитов на 6,6 миллиарда рублей. В общем объёме выдачи на ИЖС это 26% в количественном выражении и 44% - в суммарном.

Кроме того, вслед за решением правительства Сбербанк распространил "Дальневосточную ипотеку" на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах Дальнего Востока. Перечень моногородов утвержден распоряжением правительства.

Ипотека,Сбербанк России,
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