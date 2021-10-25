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Alibaba подешевела на $344 млрд из-за выступления Джека Ма

Секрет Фирмы
53 минуты назад

Компания Alibaba потеряла $344 млрд за год с момента выступления своего основателя миллиардера Джека Ма с критикой китайского правительства. По данным Bloomberg, это самое сильное падение среди всех компаний мира. Выступление Ма спровоцировало давление официального Пекина не только на Alibaba, но и на весь частный бизнес Китая.

Alibaba подешевела на $344 млрд из-за выступления Джека Ма
Фото: ReutersReuters

8 из 10 наиболее подешевевших компаний мира — китайские. Так, второе место в этом антирейтинге занял разработчик сервиса коротких видео Kuaishou Technology, потерявший $104 млрд. Также в десятку вошли страховые компании Ping An Insurance (подешевела на $66,1 млрд) и China Life Insurance (минус $50,8 млрд), IT-гигант Tencent (минус $65,4 млрд), платформа для оказания услуг на рынке недвижимости KE Holdings (минус $50,3 млрд), EdTech-сервис TAL Education (минус $39,1 млрд) и вейпинговая компания RLX (минус $36,7 млрд).

В список попали также американский сервис для видеосвязи Zoom (минус $63 млрд) и японский Softbank (минус $40,9 млрд).

В конце 2020 года Джек Ма выступил с программной речью, в которой подверг критике устройство финансовой системы Китая. В ответ власти приостановили выход на IPO дочерней компании Alibaba Ant Group, а после этого инициировали антимонопольное расследование, итогом которого стал рекордный штраф и требование перестроить бизнес-модель.

До выступления Ма, как отмечает агентство, акции Alibaba находились на рекордном максимуме. По состоянию на 22 октября 2021 года цена одной акции на бирже составляет около $23. Как писал ранее «Секрет», на фоне новостей о выпуске Alibaba чипов собственной разработки и сообщений об отъезде Джека Ма из Китая после конфликта с властями произошёл взлёт акций сразу на 9%.

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