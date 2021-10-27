Нарушителей режима нерабочих дней оштрафуют

Предприятия, не соблюдающие санитарные и эпидемиологические нормы во время нерабочих дней, будут оштрафованы. Карантинный режим установлен в соответствии с официальными указами местных властей.

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«Предприятиям грозят штрафы, если они заставят сотрудников трудиться в нерабочие дни. Согласно статье 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях составляют они до 80 000 рублей», — сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский и отметил, что руководитель может вызвать сотрудника на рабочее место в случае необходимости для бесперебойной работы предприятия. «Некоторые компании будут спокойно работать и в период нерабочих дней. Многое зависит от специфики предприятия», — сказал Переславский.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова настаивает на существенном повышении штрафов за несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм, сообщает «Life». Юрист европейской юридической службы Эрдни Манджиев уточнил, что за нарушение карантинного режима и санитарных норм ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. «Штраф для граждан составляет от 15 000 до 40 000 рублей; для должностных лиц и ИП — от 50 000 до 150 000 рублей; для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей, для юридических лиц и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сказал он порталу «Life».