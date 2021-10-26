Раскрыты подробности сделки Молдавии и Польши по газу

Молдавия заключила контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа у польской энергетической компании PGNiG на фоне газового кризиса в стране. При этом в Кишинёве заявили, что продолжают вести переговоры с «Газпромом» о подписании долгосрочного соглашения. Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания может остановить поставки газа в Молдавию в случае, если Кишинёв не погасит задолженность за уже поставленное топливо.

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Молдавия заключила контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа у польской энергетической компании PGNiG. Об этом говорится в сообщении на сайте молдавского кабмина.

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В правительстве страны отметили, что Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника. Отмечается, что такое решение приняли, чтобы оценить возможность импорта от других поставщиков, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

Там заявили, что тариф для потребителей останется неизменным.

В кабмине добавили, что республика продолжает вести переговоры с Российской Федерацией и «Газпромом» по подписанию долгосрочного соглашения о поставках природного газа.

«В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволяет сохранить поставки природного газа потребителям», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в PGNiG отметили, что компания выиграла тендер на поставку 1 млн куб. м газа в Молдавию совместно с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine.

«Это результат конкурса на единовременную поставку газового топлива, объявленного государственной компанией Energocom. Тендер был организован в срочном порядке в связи с сокращением поставок газа в Молдавию от «Газпрома», — приводит ТАСС заявление PGNiG.

Уточняется, что газ будет доставляться через пункт пропуска на молдавско-украинской границе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов отметил, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с Кишинёвом по вопросу поставки газа.

«Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, «Газпрома» предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», — пояснил представитель Кремля.

Вместе с тем он отметил, что у президента Владимира Путина пока нет в планах контактов с молдавским руководством по этой теме.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве подтвердил, что Energocom ведёт поиск дополнительных источников закупки газа у других поставщиков, чтобы удовлетворить нужды республики, пока идут переговоры о новом контракте с «Газпромом».

Он отметил, что следующий раунд переговоров с компанией запланирован на 27 октября в Санкт-Петербурге. Он охарактеризовал переговоры как сложные, но подчеркнул, что Молдавия хочет подписать долгосрочный контракт с «Газпромом».

Кроме того, он заявил, что правительство республики намерено провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» перед тем, как признать свои обязательства по ним. По его словам, коммерческий долг перед российской компанией начал накаливаться с 1994 года и Кишинёв готов обсуждать его.

«В среду я отправлюсь в Санкт-Петербург, где планируется встреча с главой российской компании Алексеем Миллером», — сказал Спыну.

Тем временем мэр Кишинёва Ион Чебан, выступая на брифинге после заседания муниципальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и общественному здоровью, подверг критике правительство страны за отсутствие плана по преодолению кризиса в сфере энергетики.

«Нет никакой ясности, будет ли у нас газ и по какой цене. Даже нам непонятно, кто будет компенсировать подорожание социально уязвимым слоям населения», — высказался он, добавив, что «кризис налицо, но власть делает вид, что ничего не происходит».

Напомним, 30 сентября Молдавия и Россия продлили контракт на поставку газа на один месяц.

23 октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания может остановить поставки газа в Молдавию в случае, если Кишинёв не погасит задолженность за топливо.

Представитель компании отметил, что сложная ситуация с поставками газа в страну сложилась по вине властей республики. По его словам, республика накопила долг за уже поставленный газ. Сумма задолженности составляет $433 млн, а с учётом просрочки платежей общая сумма равна $709 млн.

«Речь идёт о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», — пояснил Куприянов, подчеркнув, что «Газпром» не может работать в убыток.