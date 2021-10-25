Mastercard внесет изменения в способы оплаты

Платежная система Mastercard заключила сделку с криптовалютной платформой Bakkt об интеграции криптовалютных платежей для своих партнеров, сообщает РБК.

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Партнеры платежной системы, в том числе продавцы и банки, в ближайшее время смогут добавить поддержку цифровых активов в собственные продукты, а клиенты Mastercard смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы.

Среди услуг, которые Mastercard планирует предоставлять клиентам, - биткоин-кошельки, кредитные и дебетовые карты, которые позволяют получать кешбэк в криптовалюте и тратить цифровые активы, а также программы лояльности, в которых бонусные баллы авиакомпаний, ресторанов или отелей могут быть конвертированы в биткоины.

В сентябре Mastercard сообщила о покупке аналитического криптосервиса CipherTrace, который отслеживает подозрительную активность в блокчейне более 900 цифровых активов. Платежная система предоставит партнерам доступ к продуктам CipherTrace и разработает сервис, который позволит компаниям обеспечивать безопасность и прозрачность при управлении цифровыми активами.