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Российские банки запускают переводы по номеру телефона за рубеж

Ura.Ru
15 минут назад

МКБ, ДОМ.РФ и «Юнистрим» планируют внедрить функцию перечисления средств за границу по номеру телефона. В банке «Тинькофф» такая функция появилась уже в октябре.

Банки запустили переводы по номеру телефона за рубеж
Фото: Александр Кулаковский © URA.RUАлександр Кулаковский © URA.RU

В МКБ, ДОМ.РФ и «Юнистриме» перевод за границу по номеру телефона станет доступен уже в 2022 году, сообщают «Известия». Также в Центробанке заявили, что идет активная работа над запуском трансграничных переводов в Системе быстрых платежей.

В компании Western Union заявили, что видят в таких переводах только плюсы для развития рынка из-за удобности сервиса для клиентов. Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин отметил, что введение трансграничных переводов упростит вывод денег за рубеж и идентификацию мошенничества. Из актуальной статистики ЦБ следует, что за 2021 год объем переводов из России за рубеж составил пять с половиной миллиардов долларов миллиона долларов, и 80-90% пришлось на переводы в СНГ.

Ранее сообщалось, что Минфину было поручено проработать введения дополнительной комиссии для трансграничных переводов. С 27 апреля российская платежная система МИР запретила пополнение иностранных электронных кошельков, писало RT.

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