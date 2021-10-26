Банки испугались новой волны отзыва лицензий

Российские банки опасаются предложения Центробанка расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с работой антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном на имя руководителя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. Текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Минувшим летом Госдума приняла в первом чтении проект закона об антиотмывочной информационной платформе на базе ЦБ «Знай своего клиента». При этом депутаты отметили необходимость доработки проекта. Предполагается, что сервис позволит банкам в онлайн-режиме получать данные об уровне риска вовлечённости в осуществление подозрительных операций клиентов и их контрагентов.

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По замыслу создателей платформы, Центробанк будет присваивать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям один из трёх уровней риска — "красный", "жёлтый" или "зелёный".

Законопроект существенно расширяет перечень оснований, влекущих отзыв (аннулирование) лицензии у кредитных организаций, не учитывая принципы «справедливости (разумности) и соразмерности» допущенного нарушения и ответственности за него, — говорится в письме АБР.

По словам представителей ассоциации, особое опасение вызывает тот факт, что отзыв лицензии банка может произойти за невыполнение или нарушения требований организации процедуры «информирования клиентов об отнесении их ЦБ РФ к группам риска подозрительных операций». При этом банкам, не использующим оценку регулятора, лишение лицензии не грозит.

В АБР отметили, что не использующие оценку ЦБ кредитные организации находятся в более выгодном положении в том числе и с позиции «операционных затрат» на организацию процесса информирования клиента. Проект закона гласит, что кредитные организации по сути обязаны выступать в роли посредника по передаче данных об оценке, которую формирует ЦБ РФ.

В ассоциации отмечают, что одна из целей законопроекта — снижение операционных издержек кредитных организаций. При этом платформа представляет собой дорогостоящий процесс. АБР предлагает размещать данные об оценке риска юридических лиц и ИП на сайте Центробанка. Представители ассоциации полагают, что это упростит процесс и сделает его более прозрачным.