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Цветочный бизнес попросил власти Москвы разрешить торговлю в нерабочие дни

Авторадио
1 час назад

Ассоциация участников розничной торговли цветочной отрасли попросила мэра Москвы Сергея Собянина и главу департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка разрешить цветочным магазинам работать в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию писем.

Цветочный бизнес обратился к Собянину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители бизнеса также обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей Татьяне Минеевой. Авторы письма пояснили, что цветы — единственный скоропортящийся товар, который не относится к продуктам питания, а ограничения на работу непродовольственных магазинов не учитывают это.

Закрытие цветочных магазинов в прошлом году привело к серьезным убыткам, а после нового закрытия отрасль может не восстановиться.

Компании,Татьяна Минеева,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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