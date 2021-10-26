Цветочный бизнес обратился к Собянину

Ассоциация участников розничной торговли цветочной отрасли попросила мэра Москвы Сергея Собянина и главу департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка разрешить цветочным магазинам работать в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию писем.

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Представители бизнеса также обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей Татьяне Минеевой. Авторы письма пояснили, что цветы — единственный скоропортящийся товар, который не относится к продуктам питания, а ограничения на работу непродовольственных магазинов не учитывают это.