Названы самые надежные банки России

Финансовый супермаркет "Банки.ру" и опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob назвали тройку самых надежных банков России. Наряду со СберБанком, ВТБ и Альфа-Банком в тройку вошли Тинькофф и Газпромбанк. В опросе приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Участникам опроса предложили выбрать три наиболее надежных из 30 банков с самым большим размером капитала. 64% выбрали СберБанк, ВТБ – 43%, третье место разделили Тинькофф Банк, Альфа-Банк и Газпромбанк (по 19%). Каждый десятый опрошенный считает надежным Россельхозбанк (10%), 8% отметили Почта Банк, 7% — Райффайзенбанк, по 4% — банк "Открытие" и Совкомбанк. Промсвязьбанку и Росбанку доверяют по 3% россиян, банкам "Санкт-Петербург" и "Уралсиб" — по 2%. В рейтинг вошли также Московский Кредитный Банк, ЮниКредит Банк, Ситибанк, СМП Банк, Московский Индустриальный Банк, РНКБ, банк "Россия", Банк ДОМ.РФ, "Ак Барс" и "Русский Стандарт" (по 1%). "Траст", "Пересвет", Всероссийский Банк Развития Регионов, Новикомбанк, БМ-Банк и Московский Областной Банк набрали менее 1% голосов. Женщины чаще выбирают СберБанк и ВТБ, а мужчины – Тинькофф Банк. СберБанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк более популярны среди молодежи до 24 лет, а ВТБ и Райффайзенбанк — среди опрошенных старше 45 лет. Респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей чаще других считают надежными ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и "Уралсиб". Зарабатывающие менее 30 тыс. рублей выбирают СберБанк, Тинькофф Банк, Почта Банк и Совкомбанк.