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Сбербанк спрогнозировал прибыль более триллиона рублей

Lenta.ruиещё 1
21 минуту назад

Чистая прибыль Сбербанка по итогам года может составить более триллиона рублей, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Сбербанк спрогнозировал прибыль более триллиона рублей
Фото: ТАССТАСС

«В этом году, наверное, мы превысим [показатели чистой прибыли] триллион рублей до конца года», — спрогнозировал он.

Греф в ходе встречи также дал прогноз по работе над преодолением бедности в России: разрешению вопроса, по его мнению, должны будут способствовать цифровые технологии. Глава государства, в свою очередь, подчеркнул развитие Сбербанка.

«Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», — сказал Путин.

В начале октября Сбербанк объявил финансовые результаты по итогам девяти месяцев. Чистая прибыль на годовом уровне выросла в 1,7 раза и уже достигла 936,7 миллиардов рублей. Рентабельность капитала составила 25,5 процентов. Розничный портфель в сентябре превысил 10 триллионов рублей. Кредиты также побили рекорд: размер их выдачи составил 534 миллиарда рублей.

Компании,Герман Греф,Владимир Путин,Сбербанк России,
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