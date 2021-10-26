Сбербанк спрогнозировал прибыль более триллиона рублей

Чистая прибыль Сбербанка по итогам года может составить более триллиона рублей, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

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«В этом году, наверное, мы превысим [показатели чистой прибыли] триллион рублей до конца года», — спрогнозировал он.

Греф в ходе встречи также дал прогноз по работе над преодолением бедности в России: разрешению вопроса, по его мнению, должны будут способствовать цифровые технологии. Глава государства, в свою очередь, подчеркнул развитие Сбербанка.

«Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», — сказал Путин.