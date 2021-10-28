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Fix Price повышает цены до 18%

Ura.Ruиещё 2
34 минуты назад

Сеть магазинов Fix Price повышает стоимость продукции с 1 ноября до 18%. Об этом говорится в ее финансовой отчетности за третий квартал.

Сеть Fix Price повысила цены до 18%
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, компания вводит новые ценники — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. «Мы считаем, что могут уйти цена 50 и 77 рублей, потому что наибольшее давление со стороны производителей происходит на товары в самом недорогом сегменте, который представлен этими ценами. Но мы держали минимальные цены до последнего за счет работы с поставщиками», — рассказал представитель пресс-службы Fix Price «Известиям».

Отмечается, что по новым ценам 59 и 79 рублей в Fix Price будут продаваться продовольственные товары и нон-фуд. Например, литр сока или моющее средство. Новые расценки вводятся во всех магазинах сети. В компании сообщили, что коррекция происходит на фоне роста потребительских цен и инфляции в России.

Сеть Fix Price была создана в 2007 году. В 2012 году она насчитывала 360 магазинов, в 2016 году — больше 2000, на сегодня — больше 4200. Сообщалось, что основатели сети магазинов Сергей Ломакин и Артем Хачатрян в этом году стали долларовыми миллиардерами.
Компании,Артем Хачатрян,Сергей Ломакин,Бэст прайс,газета "Известия",
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