Сеть Fix Price повысила цены до 18%

Сеть магазинов Fix Price повышает стоимость продукции с 1 ноября до 18%. Об этом говорится в ее финансовой отчетности за третий квартал.

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Согласно документу, компания вводит новые ценники — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. «Мы считаем, что могут уйти цена 50 и 77 рублей, потому что наибольшее давление со стороны производителей происходит на товары в самом недорогом сегменте, который представлен этими ценами. Но мы держали минимальные цены до последнего за счет работы с поставщиками», — рассказал представитель пресс-службы Fix Price «Известиям».