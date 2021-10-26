"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе

В России необходимо запретить переводить многоквартирные дома с центрального отопления на индивидуальное, а также прекращать подачу газа в дом при самовольном подключении хозяев к трубе.

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С такими предложениями выступил глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов на заседании в Совете Федерации. На сегодняшний день у компании нет права прекратить подачу газа, если выявлено самовольное подключение к газопроводу, уточнил Густов.

Он также предложил лицензировать компании, которые проверяют работоспособность вентиляционных каналов в домах, и актуализировать меры по обеспечению безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного оборудования. По словам Густова, 72% смертей от использования газа в быту связаны с отсутствием тяги в вентиляции.

Кроме того, стоит упростить процедуру уведомления о предстоящих работах по техническому обслуживанию, а также ввести штрафы за нарушение требований к безопасному использованию внутридомового оборудования, передает РИА Новости.