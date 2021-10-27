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Расширен список претендующих на финансовую помощь отраслей

Елена Прошина
1 час назад

Российское правительство решило пополнить перечень отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0, сообщают «Известия» по итогам встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнеса.

Расширен список претендующих на финансовую помощь отраслей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воспользоваться финансовой помощью смогут еще шесть отраслей: дополнительное образование, салоны красоты, стоматология, химчистка, парикмахерские, ремонт и услуги по уходу за детьми. На помощь от кабмина также смогут рассчитывать крупные предприятия из сфер культуры и общественного питания.

Как сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, по предварительной оценке, с учетом продления программы на год, а также расширения списка отраслей, в 2022 году на программу будет необходимо выделить до 20 млрд рублей дополнительного финансирования.

Белоусов согласился подумать над тем, какие преимущества могут получить предприниматели, которые добросовестно соблюдали указания Роспотребнадзора: вакцинировали своих сотрудников и вовремя переводили их на удаленку, не жалея ни сил, ни денег.

Программа ФОТ 3.0 предусматривает выдачу кредитов под 3% годовых для ряда отраслей, не до конца восстановившихся после кризиса на фоне эпидемии коронавируса.

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