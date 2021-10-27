Расширен список претендующих на финансовую помощь отраслей

Российское правительство решило пополнить перечень отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0, сообщают «Известия» по итогам встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнеса.

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Воспользоваться финансовой помощью смогут еще шесть отраслей: дополнительное образование, салоны красоты, стоматология, химчистка, парикмахерские, ремонт и услуги по уходу за детьми. На помощь от кабмина также смогут рассчитывать крупные предприятия из сфер культуры и общественного питания.

Как сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, по предварительной оценке, с учетом продления программы на год, а также расширения списка отраслей, в 2022 году на программу будет необходимо выделить до 20 млрд рублей дополнительного финансирования.

Белоусов согласился подумать над тем, какие преимущества могут получить предприниматели, которые добросовестно соблюдали указания Роспотребнадзора: вакцинировали своих сотрудников и вовремя переводили их на удаленку, не жалея ни сил, ни денег.