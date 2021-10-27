Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

Благодаря росту стоимости акций Tesla состояние её основателя Илона Маска приблизилось к $300 млрд. Он стал самым богатым человеком в мировой истории, сообщил американский Forbes. За день миллиардер потерял $1,4 млрд, но эта сумма никак не повлияла на его положение в рейтинге. Ранее самым богатым человеком в мире считался основатель Amazon Джефф Безос, теперь он беднее Маска почти на $100 млрд.

Фото: Flickr, CC BY-SA 2.0 Flickr, CC BY-SA 2.0

На момент закрытия торгов 26 октября совокупная стоимость активов Илона Маска достигла абсолютного максимума — $271,3 млрд. Это на $41,7 млрд больше, чем в конце прошлой недели.

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Несмотря на то, что 27 октября Маск потерял на котировках $1,4 млрд (0,56%), достигнутый им уровень богатства остаётся рекордным — $253,8 млрд, следует из данных Forbes.

По подсчётам Bloomberg, потери миллиардера за день составили $1,6 млрд, его состояние агентство оценивает в $287 млрд.

«Секрет» рассказывал, что 25 октября капитализация Tesla выросла до рекордных значений после того, как производитель получил самый крупный в истории заказ на электромобили от сервиса аренды Hertz.

Общая стоимость компании впервые достигла $1 трлн. Tesla стала пятой фирмой, чья рыночная стоимость превысила этот показатель. Остальные богатейшие компании в списке — Apple, Microsoft, Amazon и материнская компания Google — Alphabet.

Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос долгое время находился на вершине рейтинга самых состоятельных людей планеты. Сейчас он на второй строчке. И Forbes, и Bloomberg оценивают его активы в $196 млрд.

Маск владеет 21% в Tesla, это основная часть его состояния. Также у миллиардера есть доля в SpaceX, которую он основал в 2002 году.

Дорогой недвижимости у Маска нет. В мае 2020 года он сообщил, что собирается продать практически всё недвижимое имущество. Миллиардер отмечал, что хочет посвятить себя исследованиям Марса и Земли, а имущество «просто тянет человека вниз».

В июне 2020 года стало известно, что Маск продал один из своих домов в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за $29 млн. В январе 2021 года Маск продал ещё три объекта недвижимости в том же районе.

Тогда же бизнесмен объявил, что собирается избавиться и от последнего дома. Маск сдавал его в аренду для проведения мероприятий. Но в сентябре стало известно, что он передумал его продавать.