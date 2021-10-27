МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

МегаФон и Kismet Capital Group заключили сделку, в результате которой на российском рынке башенной инфраструктуры появится ведущий независимый федеральный игрок. Новая компания будет обладать более чем 22 тысячами башен: в нее войдут активы "Первой башенной компании", которой принадлежат 17 тысяч башен и опорных конструкций, а также оператора "Вертикаль", имеющего более 5 тысяч объектов. В рамках сделки "Первая башенная компания" была оценена в 94,2 млрд руб. "Мы рады объявить об этой сделке. МегаФон сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса, при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке. Управление компанией возьмет на себя сильная команда из менеджмента Вертикали и ПБК. Мы верим, что их опыт и экспертиза обеспечат успешное развитие бизнеса", - сказал председатель Совета Директоров МегаФона Иван Стрешинский. Сделка будет профинансирована за счет собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка. По ее итогам Kismet станет мажоритарным акционером объединенной компании, будет иметь 5 из 7 представителей в совете директоров объединенной компании и будет отвечать за операционное управление бизнесом. МегаФон получит долю 25% в объединенной компании. Закрыть сделку планируется до конца 2021 года. "Идея создания ведущего независимого башенного оператора нам кажется очень правильной и рыночной. Вместе с ключевыми мировыми компаниями отрасли мы признаем, что собственная пассивная инфраструктура не является конкурентным преимуществом сотового оператора. Вместо того, чтобы развивать по одиночке этот по сути отдельный бизнес, телеком-операторы должны сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления, а также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы", - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. "С момента нашей инвестиции в компанию "Вертикаль" мы были нацелены на расширение нашего присутствия на рынке пассивной телеком-инфраструктуры, поэтому объединение активов Вертикали и ПБК – для нас логичный первый шаг. Объединенная компания - ведущий независимый оператор на российском рынке и мы заинтересованы в дальнейших инвестициях в развитие башенного бизнеса в России. Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии", - подчеркнул основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.