«МегаФон» и «Вертикаль» создадут независимого башенного оператора

В России будет создан ведущий независимый федеральный игрок на российском рынке башенной инфраструктуры. Это следует из заключенной сделки между оператором сотовой связи МегаФоном и компанией Kismet Capital Group. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

Фото: «МегаФон» «МегаФон»

Объединенная компания станет ведущим независимым игроком с общим портфелем более 22 тысяч башен на основе активов «Первой башенной компании» — 17 тысяч башен и опорных конструкций — и оператора «Вертикаль» с более чем 5 тысячами объектов.

Видео дня

Согласно условиям сделки, «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 миллиарда рублей. В результате соглашения МегаФон получит долю 25 процентов в объединенной компании. Закрыть сделку планируется до конца 2021 года.

«Мы рады объявить об этой сделке. МегаФон сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса, при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке. Управление компанией возьмет на себя сильная команда из менеджмента "Вертикали" и ПБК. Мы верим, что их опыт и экспертиза обеспечат успешное развитие бизнеса», — рассказал председатель Совета директоров МегаФона Иван Стрешинский.

Сделка будет профинансирована за счет собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка. После закрытия сделки Kismet станет мажоритарным акционером объединенной компании, будет иметь 5 из 7 представителей в Совете директоров объединенной компании и будет отвечать за операционное управление бизнесом.

Объединенный башенный бизнес будет полностью независимым игроком. В объединенной компании будут соблюдаться стандарты сохранения коммерчески чувствительной информации в отношении операторов связи, соответствующие лучшим мировым практикам, которые применяют лидирующие мировые башенные компании. От МегаФона в Совет директоров войдут два представителя. Ни МегаФон, ни какой-либо другой телеком-оператор не сможет получить большинство в Совете директоров или контроль в компании.

«Идея создания ведущего независимого башенного оператора нам кажется очень правильной и рыночной. Вместе с ключевыми мировыми компаниями отрасли мы признаем, что собственная пассивная инфраструктура не является конкурентным преимуществом сотового оператора. Вместо того, чтобы развивать по одиночке этот по сути отдельный бизнес, телеком-операторы должны сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления, а также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.