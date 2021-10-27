Украина предлагает Евросоюзу до 10 млрд кубометров емкости своих подземных хранилищ газа для долгосрочного хранения стратегических запасов природного газа, заявил и. о. главы компании – оператора ПХГ страны «Укртрансгаз» Сергей Перелома.

«Оператор предлагает европейским партнерам до 10 млрд куб. м объемов ПХГ для долгосрочного хранения таких стратегических запасов. Работу над реализацией этой стратегии мы вместе с коллегами из ряда государственных ведомств уже начали», – написал он в Facebook.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.