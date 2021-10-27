Раскрыты секретные договоренности Меркель и России по газу

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель сообщила лидерам стран Евросоюза (ЕС), что Россия пообещала увеличить запасы газа в немецких хранилищах. Секретные договоренности раскрывает Financial Times (FT) со ссылкой на неофициальные источники в дипломатических кругах.

Однако пока об увеличении объемов говорить трудно. Уровень запасов газа в европейских хранилищах в целом находится на низком уровне, и наибольший дефицит наблюдается на объектах, которые контролирует «Газпром». Критики считают, что это указывает на попытки компании ограничить запасы топлива в Европе, таким образом влияя на стоимость газа. Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что в тех странах, где у «Газпрома» объектов нет, уровень запасов почти приблизился к нормальному для этого времени года.

Общие же подсчеты показывают, что уровень запасов в целом в Европе гораздо ниже и составляет примерно 75 процентов, что меньше 85-95 процентов, отмечавшихся в последние пять лет. Российская компания контролирует почти треть всех газовых хранилищ в Германии, Австрии и Нидерландах. Там не ответили на запросы FT, но подчеркнули, что выполнили все обязательства в этом году.

Представители газового сектора не могут прийти к единому мнению по поводу того, сдерживает ли Россия поставки в Европу: Москву обвиняют в том, что она хочет таким образом ускорить запуск газопровода «Северный поток-2», который идет в обход Украины напрямую в Германию. Глава отраслевого газового объединения INES Себастьян Блешке заявил, что трудно сказать, почему контролируемые «Газпромом» хранилища так и не были заполнены. Аналитик Wood Mackenzie Катерина Филиппенко заметила, что осенью более скромные поставки в Европу могли быть обусловлены ситуацией с запасами газа на российском рынке, однако теперь, по ее словам, «Газпром» может быть готов поставлять больше газа, но на условиях того, что «Северному потоку-2» дадут зеленый свет.

Президент России Владимир Путин 21 октября указывал, что поставки по «Северному потоку-2» могут начаться сразу после получения разрешения от немецкого регулятора. Он назвал объем в 55 миллиардов кубометров приличным с учетом того, что, согласно подсчетам, дефицит на европейском рынке составит 70 миллиардов кубометров.

«Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», — заключил глава государства.

Меркель в начале октября говорила, что российское правительство исполняет все контракты на поставку энергоносителей.

«Насколько мы знаем, Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа», — подчеркивала она.