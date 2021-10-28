Ракета «Союз-2.1а» отправилась на МКС с логотипом и флагом Сбера

Сегодня с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя с логотипом Сбера. Это событие приурочено к 180-летию СберБанка, которое будет отмечаться 12 ноября 2021 года, отметили в пресс-службе компании.

Фото: ТАСС ТАСС

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», который через двое суток должен состыковаться с Международной космической станцией.

Видео дня

Корабль доставит на МКС топливо, воду, воздух в баллонах, оборудование, материалы, одежду и свежие продукты. Также на борту «Прогресса» есть и необычный груз — флаг Сбера, который впервые побывает на орбите.

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин напомнил, что в этом году отмечаются сразу две юбилейные даты: 60-летие первого полета человека в космос и 180-летие СберБанка. Обе они значимы как для банка, так и для страны в целом.

«История отечественной космонавтики и история Сбера неразрывно связаны. Миллионы наших клиентов в советское время участвовали в займах развития народного хозяйства, средства от которых направлялись в том числе на освоение космоса. Сейчас у нас немало масштабных совместных проектов с «Роскосмосом»», - заявил он.

Владислав Крейнин отметил, что символика Сбера на борту ракеты-носителя и флаг на МКС — это «дань уважения как людям, обеспечившим лидерство нашей страны в космосе и превратившим мечту в реальность, так и нашим клиентам». Он также поблагодарил «Роскосмосу» за партнерство «в реализации первой космической рекламной кампании Сбера».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером является Российская Федерация. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.