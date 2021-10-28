Сечин назвал причину газового кризиса в Европе

Причиной газового кризиса в Европе стал целый ряд факторов, при этом Россия полностью исполняет все свои контрактные обязательства, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Евразийского экономического форума.

«Газовый кризис произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие. Россия, со своей стороны, максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу. При этом наша страна всегда полностью исполняет все свои контрактные обязательства», – цитирует ТАСС Сечина.

По его словам, цены на газ создают риск для экономического восстановления Европы.

«Рекордные цены стали индикатором того шока, который испытала Европа», – сказал Сечин.

Он отметил, что к рекордным ценам на газ привели ограниченные возможности электрогенерации с помощью альтернативных источников на фоне растущего спроса. Также глава «Роснефти» добавил, что определенную стабильность газового рынка обеспечивают долгосрочные контракты, но они не гарантируют его полную устойчивость, поскольку развиваются спотовые поставки по краткосрочным сделкам.

Вместе с тем Сечин призвал Европу укреплять с Россией «мосты дружбы и взаимопонимания», несмотря на политизацию энергопроцессов, поскольку российская сторона остается важнейшим и самым надежным поставщиком газа в Европу.

Напомним, в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу. Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия.