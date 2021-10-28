Александр Ведяхин рассказал о компетенциях, необходимых в платформенной экономике

Создание современных цифровых платформ без искусственного интеллекта (ИИ) и внедрения принципов устойчивого развития в бизнес-процессы невозможно, поэтому компетенции в сфере ИИ и машинного обучения, ESG должны быть базовыми компетенциями, которые даёт бизнес-образование. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на конференции «Финансовое образование на пороге новых возможностей: вызовы, видение, ценности», посвящённой 20-летию факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

Финансовые институты работают прежде всего с большими данными. Принимать верные решения в таких условиях без помощи ИИ невозможно, отметил Александр Ведяхин и привёл пример: у Сбера более 100 млн розничных клиентов и около 300 разных продуктов для них, подобрать лучшие комбинации персонализированных предложений для каждого клиента на всех этапах клиентского пути под силу только ИИ. Вложения в ИИ — это не инвестиции ради инвестиций, они дают ощутимый финансовый эффект, подчеркнул Александр Ведяхин: по итогам 2021 года для Сбера он составит около 200 млрд рублей. ИИ всё глубже проникает во все отрасли экономики, создаёт новые профессии, поэтому навыки в этой сфере должны стать ключевыми для современных студентов и слушателей бизнес-школ, убеждён он.

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Другой темой, пронизывающей платформенную экономику, является устойчивое развитие. В 2015 году ООН установила 17 целей устойчивого развития к 2030 году. Каждая корпорация также должна определить такие цели для себя и исполнять их. Если она этого не делает, то теряет долгосрочные конкурентные преимущества: от такой компании отворачиваются потребители, сотрудники и инвесторы, а акционеры теряют стоимость. Поэтому устойчивое развитие и его интеграция в бизнес-процессы (ESG) — это ещё одна базовая компетенция, которой должен владеть каждый современный менеджер. Сбер активно включён в обе темы, проводит ИИ- и ESG-трансформацию и готов делиться экспертизой по ним, добавил Александр Ведяхин.

Но ни искусственный интеллект, ни устойчивое развитие не могут эффективно развиваться людьми, которые не владеют так называемыми soft skills — мягкими навыками, продолжил он.

Soft skills — умение решать проблемы, критическое мышление, лидерские качества, креативность, коммуникационные навыки и так далее — это база для успешной реализации любых проектов, это клей, объединяющий все остальные компетенции. Для нас soft skills даже важнее, чем hard skills — технические навыки. В конце концов, посчитать NPV — чистую приведённую стоимость — можно на компьютере, научиться этому легко. А вот без soft skills никакую цифровую платформу не построишь. Поэтому наряду с компетенциями в ИИ и ESG soft skills должны быть приоритетом в образовательных программах бизнес-школ

Александр Ведяхин