Полностью отказаться от российского топлива ЕС не удастся. При этом предложено найти газ в других странах. Например, 33 процента спроса Болгарии можно удовлетворить с помощью поставок газа из Азербайджана. Его предложили поставлять по Южному газовому коридору, который может транспортировать около 10 миллиардов кубометров топлива в год.