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Европе предложили замену российскому газу

Национальная Служба Новостей
52 минуты назад

Евросоюзу предложили частично заменить российский газ азербайджанским, сообщает «РЕН ТВ».

Полностью отказаться от российского топлива ЕС не удастся. При этом предложено найти газ в других странах. Например, 33 процента спроса Болгарии можно удовлетворить с помощью поставок газа из Азербайджана. Его предложили поставлять по Южному газовому коридору, который может транспортировать около 10 миллиардов кубометров топлива в год.

Цены на газ в Европе рухнули

Также газопровод планируют провести из Израиля. Его длина составит 2000 километров, он сможет перекрыть еще 20 миллиардов кубометров в год.

Напомним, цена фьючерсов на газ в Европе упала до $950 за тысячу кубометров.

27 октября «Газпром» по поручению Владимира Путина увеличил объёмы закачки топлива в европейские хранилища. Рынок отреагировал снижением цены.
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