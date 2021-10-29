Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная капитализация Microsoft превысила показатель Apple. Она составила $2,45 трлн против $2,41 трлн у производителя iPhone. На стоимость акций Apple негативно повлиял квартальный отчёт по выручке, который не оправдал надежды аналитиков. Microsoft и Apple соперничают за звание самой дорогой компании несколько лет. Корпорация Тима Кука удерживала этот статус с середины 2020 года.

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Акции производителя iPhone после открытия торгов упали почти на 3,5%. Накануне компания обнародовала квартальный финансовый отчёт. Выручка Apple оказалась рекордной, однако и сама компания, и инвесторы ожидали большего показателя.

На продажи Apple повлияли проблемы с глобальной цепочкой поставок. В следующем квартале в компании ожидают ещё более негативных результатов. Microsoft тоже не избежала трудностей с поставками, но сильные показатели к концу года ей обеспечило развитие облачных сервисов.

Компании соперничают за первое место в списке самых дорогих в мире с 2010 года. С середины 2020 года пальма первенства была за Apple. В пятёрку также входят Alphabet (Google), Saudi Aramco и Amazon.