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TACC: Молдавия согласилась выплатить $700 млн долга "Газпрому"

Газета.Ruиещё 10
1 час назад

Молдавия по новому контракту с компанией "Газпром" согласилась выплатить долг за поставки газа в прошлые годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Молдавия согласилась выплатить $700 млн долга "Газпрому"
Фото: Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

"Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите", - рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что "Газпром" продлил контакт с Молдавией на "взаимовыгодных условиях". В переговорах участвовали глава "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и Председатель Правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", — сообщили в компании. Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекает 1 ноября. С этого дня "Газпром" начнет поставки газа в Молдавию по новому контракту.

В свете газового кризиса в Молдавии премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщала, что страна рассчитывает на то, что Европейский союз предоставит помощь, если не удастся договориться с "Газпромом" по цене на газ.

Компании,Алексей Миллер,Газпром,ЕС,
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