Молдавия согласилась выплатить $700 млн долга "Газпрому"

Молдавия по новому контракту с компанией "Газпром" согласилась выплатить долг за поставки газа в прошлые годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru» Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

"Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите", - рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что "Газпром" продлил контакт с Молдавией на "взаимовыгодных условиях". В переговорах участвовали глава "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и Председатель Правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", — сообщили в компании. Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекает 1 ноября. С этого дня "Газпром" начнет поставки газа в Молдавию по новому контракту.